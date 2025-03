SRPSKI MANASTIR RUŠE DA NAPRAVE "ILIRSKU" TVRĐAVU: Eparhija raško-prizrenska otkrila albanski vandalizam i pokušaj falsifikovanja istorije

KOSMETSKI Albanci nastavljaju sa uništavanjem srpske baštine i svetinja koje su započeli u osmansko doba, otkriva saopštenje Eparhije raško-prizrenske SPC u kome se najoštrije protestuje zbog ilegalnih građevinskih radova koji prete da unište ostatke monumentalnog manastira i Isposnice Svetog Petra Koriškog kod Prizrena, iz 13. veka.

Eparhija raško-prizrenska

Štaviše, iza toga se krije i namera da se od srpske svetinje napravi falsifikovana ilirska tvrđava Kabaš koju su već pod tim imenom označili na gugl-mapama.

- Nedavnim nezakonitim građevinskim radovima na ovom lokalitetu, koji su obuhvatili probijanje široke pristupne staze i njenog popločavanja do same pećine svetitelja, oko koje se nalazi svetinja, teško je oštećena i ugrožena njena arheološka i istorijska celovitost, čak su potkopani i sami temelji ovog srednjovekovnog kompleksa, tako da u slučaju većih kiša ili i najmanjeg potresa može da dođe do odrona i obrušavanja cele isposnice - navodi se u saopštenju Eparhije.

Eparhija raško-prizrenska Potkopani manastirski temelji i uništen arehološki lokalitet

Zbog oštećenja dragocenog spomenika srpske i svetske kulturne baštine oglasio se srpski ministar kulture Nikola Selaković pozivom da hitno reaguju međunarodni subjekti, pre svega Unesko i Evropska unija.

- Osuđujem i izražavam duboku zabrinutost zbog ovog vandalskog čina. Ovo je, nažalost, samo jedan u nizu incidenata koji potvrđuju sistematsko ugrožavanje prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na prostoru KiM, a sve u sklopu pokušaja zatiranja tragova viševekovnog postojanja srpskog naroda - rekao je Selaković.

Eparhija raško-prizrenska je otkrila i dokaz da je pravi motiv albanskih vandala s građevinskim mašinama koje je angažovala Opština Prizren - falsifikovanje istorije!

Naime, paralelno sa probijanjem turističkog puta oni su na gugl-mapama ostatke manastira iz nemnjićkog doba označili kao "ilirska tvrđava Kabaš". Autori ove ideje su bili toliko neuki da za falsifikovanje izaberu srpski spomenik o kome su sačuvani i srednjovekovni dokumenti a i napisano mnoštvo naučnih radova.

Eparhija raško-prizrenska Neuki albanski falsifikat na gugl mapi

O značaju svetitelja Petra Koriškog, preklom iz srpske plemićke porodice, svedoči njegovo žitije koje je napisao sam Teodosije Hilandarac, pisac hagiografije Svetog Save. Kraj njegove isposnice u klisuri Koriše, u Prizrenskom Podgoru, u doba kralja Milutina, podignut je monumentalni manastir koji su živopisali najbolji slikari toga doba. On je postao metoh Hilandara jer se pećinska crkvica nalazila na zemlji koju je Nemanja još 1198. poklonio svojoj zadužbinim a za igumana je doveden Grigorije Hilandarac, zamonašeni plemić. Zbog čudotvornih moštiju Petra Koriškog manastir je posetio sa porodicom i car Dušan i bogato ga darivao. On je opusteo zbog albanskog terora u 18. veku, ali njegov metoh, manastir Svetog Marka, bio je od 1731. do osnivanja Prizrenske bogoslovije čuvar srpske pismenosti u kome su se obrazovali sveštenici iz cele Stare Srbije.

Eparhija raško-prizrenska Oštećena srednjovekovna Isposnica Svetog Petra Koriškog

Nazivanje srpske svetinje "ilirskom tvrđavom Kabaš" ima mračnu simboliku. Naime, Turci su u 18. veku u Prizrenski Podgor kolonizovali severno-albansko pleme Kabaš koje je terorom proteralo Srbe iz velikog manastirskog sela Sveti Petar koje su preimenovali u Kabaš, a zatim su razorili i manastir. O tome su pisali očevici u 19. veku, Aleksandar Giljferding i ruski konzul Ivan Jastrebov. Taj zločin se nastavio i u obe Jugoslavije.

- Prvi put sam posetio ruševine manastira sv. Petra Koriškog 1930. godine. Tada su uprkos uništavanja od strane Arbanasa iz sela Kabaša i uticaja atmosferskih prilika, još bili dobro očuvani ostaci nekih delova crkve, zajedno sa živopisom u pećini u kojoj je postio Sveti Petar Koriški. Taj proces se i dalje nastavlja i oni će zajedno sa njegovim metohom manastirom Svetog Marka uskoro nestati - objavio je 1981. akademik dr Relja V. Katić.

Eparhija raško-prizrenska Albanci iz sela Kabaš dva veka uništavaju srpsku svetinju

Posle NATO agresije 1999. prostor manastira je često skrnavljen, grob svetitelja je raskopavan, srednjovekovne freske uništavane, na isposnicu je stavljena albanska zastava, a tragači za blagom su čak u zidu pećine iskopali ogroman tunel.

- Svojatanje srpskih svetinja koje su godinama izložene brutalnoj devastaciji i napadima, i zlonamerno prepravljanje istorije toliko ironično i licemerno zvuče kada se vidi odnos kosovskih institucija i ekstremnih grupa prema ovim svetinjama SPC na terenu - navodi se u saopštenju Eparhije raško-prizrenske.

BEZAKONjE IDE IZ OPŠTINE

ČAK je i tzv. kosovskim zakonom eksplicitno zabranjena svaka intervencija na zaštićenom području manastira Petra Koriškog. Na to se podseća i u saopštenju Eparhije raško-prizrenske:

- Opština Prizren (Direkcija za ekonomski razvoj i turizam) ipak je samostalno sprovela nezakonite aktivnosti bez znanja i odobrenja SPC, čime je postojeći važeći zakon grubo prekršen, a ovaj vredni istorijski objekat ozbiljno ugrožen.