KUĆA PUNA SMEHA I RADOSTI: Emilija i Đorđe Ivanišević iz Surduka imaju šestoricu sinova, a sedmo dete očekuju na leto

U PORODIČNOJ kući Ivaniševića u Surduku tišina traje tek nekoliko sekundi, obično kada su svi zauzeti obrokom.

Privatna arhiva

Sa šestoricom dečaka u kući svaki dan je avantura u kojoj se sudaraju igračke, ideje, a ponekad i braća. Njihovi roditelji Emilija (32) i Đorđe (34) kažu da su način da prežive ovaj porodični "ring": humor, dobra organizacija i sposobnost da ignorišu manje haose dok se ne pretvore u veće. A, u julu stiže i prinova, sedmo dete!

- Život sa Viktorom, Vukom, Vladimirom, Dušanom, Aleksandrom i Arsenijem je kao vođenje male fudbalske ekipe - kroz smeh kaže Emilija Ivanišević.

Pre tri godine, Ivaniševići su se iz Beograda preselili u Surduk. Ova odluka bila je logičan korak za njih, jer su želeli više prostora i mirniji način života za svoju veliku porodicu. Pored roditeljskih obaveza, Emilija i Đorđe vode porodični posao.

- Beograd je postao prenaseljen, nervirala nas je gužva. I nas je bilo sve više, stan nam je postao tesan. Prodali smo stan u Beogradu i odlučili da na selu pokrenemo biznis. Ovde živimo, radimo i mnogo nam je lepo - kaže Emilija.

Privatna arhiva

Đorđe se bavi izdavaštvom, a Emilija je doskoro prevodila knjige sa engleskog na srpski jezik. Sada se posvetila porodici i uređenju njihove hacijende.

- Ne pomažu nam bake i deke u čuvanju dece, ali nekako sve postižemo - kaže Emilija. - Od malih nogu dečake učimo disciplini, kao što su i nas roditelji vaspitavali. Nije uvek lako, ali je lepo. Nekad je zahtevno, a nekad nije. Dinamično je, veoma aktivno i nadasve zabavno. Nikad nam nije dosadno. Naša kuća je puna smeha i radosti. Dešava se da Đorđe i ja budemo zabrinuti, zbog posla, novca, ali brzo sve brige zaboravimo. Naši sinovi su neiscrpan izvor dobre energije. Umeju da nas izmore - kada se svađaju oko igračaka, bude neprijatno kad su preglasni, ali je puno radosti.

Dom Ivaniševića funkcioniše po strogim, ali fleksibilnim porodičnim pravilima. Ujutru kreće operacija "izlazak iz kuće": oblačenje, doručak i pokušaj da se pronađe sve što je potrebno za vrtić i školu. Viktor, najstariji, uskoro puni 10 godina, već pokazuje buntovnički, pubertetski duh, dok je Vuk najbrižniji i najodgovorniji. Vladimirov nadimak je Mali Spajdermen, jer je aktivan, živahan i u trenu se popne na vrata, banderu. Ni on ne voli kad mu neko dira braću. Dušan je povučeniji od ostalih, voli da osmotri situaciju i ispita teren. Aleksandar, iako ima samo dve i po godine, već "zavodi" red u kući i "disciplinuje" nestašnu braću, a Arsenije, koji ima tek 14 meseci miljenik je i roditelja i braće.

- Nije uvek sve savršeno, nije uvek kao da su u vojsci, ali s obzirom na to koliko ih je, iskreno smo prezadovoljni, i suprug i ja - priča Emilija.

Privatna arhiva

Njihovi dani su strogo isplanirani, od ustajanja, preko zajedničkih obroka, do vremena za igru i učenja. Svaki od braće ima svoju ulogu i doprinosi kućnim poslovima. Na pitanje ko najviše pomaže mami i tati u kući, dečaci viču: "Ja!", a onda objašnjavaju da sređuju svoje sobe, sudove, raspremaju i ponekad šire veš sa majkom.

- Nije teško to što su dečaci, teške su tone veša. Nemoguće je da svi dugo ostanu čisti. Arsenije je zahtevna beba, stalno me prekida u poslovima, nešto traži. Ume da bude stresno kad se posvađaju, ali dođe nedeljno jutro kad svi idemo u crkvu. Svake nedelje smo na liturgiji, tako da nam to mnogo pomaže u odgoju dece u svakom smislu. Trudimo se da ih odgajamo u tradicionalnom duhu, u veri.

Planiraju da kupe krave SUPRUG pretežno barata s novcem i prihodima, a ja se trudim da ekonomišem. Naša deca ne moraju da nose firmiranu garderobu, a volim da kupujem na rasprodajama. Trudimo se da živimo što je zdravije moguće, ne jedemo brzu hranu. Doskoro smo imali piliće, a sad nemamo uslova za to, pa kupujemo od komšija. Nadam se da ćemo uspeti da se organizujemo da kupimo jednu ili dve krave, zato što naša deca obožavaju mleko - kaže Emilija.

Ivaniševići ne propuštaju priliku da svi zajedno negde otputuju. Zimovanja i letovanja su im omiljena porodična tradicija. A, svako njihovo putovanje liči na ekskurziju.

- Svaki put imamo po sedam, osam, devet torbi - kaže Emilija. - Često idemo do grada svi zajedno, do Pazove u kupovinu. Prvo smo imali mali gradski auto, pa malo veći, onda smo kupili limuzinu, zatim karavan i na kraju kombi u koji staje šestoro dece. Uskoro će nam i on postati tesan kad dobijemo sedmu bebu. Sa kombijem lako baratamo, svako dete ima svoje sedište, a imamo dovoljno prostora da kad idemo na kej spakujemo bicikle, trotinete, lopte. Dečaci idu na treninge, u školicu engleskog jezika...

Privatna arhiva

Nek su nam živi i zdravi DOBIJAMO pomoć države, roditeljski dodatak za treće i četvrto dete. Za peto i šesto dete ne primamo nikakvu pomoć, jer zakon ne prepoznaje potrebu da porodica ima više od četvoro dece. Za četvrto dete ne dobijam isti iznos kao neko ko je dete dobio kasnije, a deca koja su rođena pre mog nemaju pravo ni na kakav dodatak. Ima tu malo nepravde, ali najvažnije je da su nam deca živa i zdrava - kaže Emilija.

Na leto stiže još jedna prinova!

- Radujemo se bebi, još ne znamo da li čekamo dečaka ili devojčicu, ali uskoro ćemo saznati - kaže Emilija. - Ako bude devojčica, blago njoj. Biće najzaštićenija.

Braća su "podeljena": neki žele još jednog brata da ojačaju ekipu, dok drugi hoće da konačno dobiju sestru. Imena su već smislili - ako bude devojčica, zvaće se Viktorija, Anđela ili Nikolija, a ako bude dečak - Georgije.