PUTIN MI JE PROMENIO I ŽIVOT I KARIJERU: Bojan Jovanović, o čuvenoj karikaturi u "Vašington postu"

KADA je kao već afirmisani karikaturista od urednika dobio na uvid tekst "Dobar policajac, ili samo dobar prijatelj?", koji je "Vašington post", avgusta 1999. pripremio za objavu o Jeljcinovom nasledniku, da nacrta karikaturu kao ilustraciju uz taj tekst, talentovani umetnik iz Beograda, Bojan Jovanović, nije znao da će ta karikatura promeniti njegov život i karijeru.

PONOS Nagrada "Botičeli" uručena Bojanu i Ireni u Firenci, Foto Privatna arhiva

U renomiranom američkom dnevniku tog 19. avgusta '99. objavljena je prva karikatura Vladimira Putina u američkim, odnosno zapadnim medijima. Jeljcin otvara i odbacuje "babuške" ispisane imenima mogućih kandidata, uz nadzor "Ujka Sema", ali samo jedna babuška nije prazna. U njoj je Vladimir Putin.

- Bilo je to neposredno posle NATO bombardovanja Srbije. Možete da zamislite kako sam se osećao. Bio sam urednik za internacionalnu karikaturu (CartoonArts/ New York Times Syndicate) i u isto vreme i dežurni karikaturista u slučaju da na neki zahtev redakcije mora hitno da se odgovori - evocira sećanje u razgovoru za "Novosti" Bojan Jovanović, umetnik, karikaturista, autor animiranih filmova, koji je od tada prešao bogat umetnički put.

- Pročitao sam tekst koji se odnosio na Jeljcina i na učestale promene tadašnjih lidera Rusije. Pri kraju teksta navedeno je da je mogući kandidat za sledećeg premijera Vladimir Putin. Znao sam da na tu temu nema mnogo karikatura ili ilustracija. Uz Jeljcina i Vladimira Putina, koji mi je bio "pik", nacrtao sam babuške, i u najmanjoj ostao je Putin. Nisam mogao ni da pretpostavim da će to biti prva njegova karikatura u zapadnim medijima, niti kakva će biti njegova kasnija pozicija. Meni je ta objava tada veoma značila, s obzirom na osećanja koja sam imao, budući da je bombardovanje naše zemlje prestalo tek dva meseca ranije i da odnosi sa Amerikom nisu bili dobri.Karikatura je objavnjena u nedeljnom izdanju tog 19. avgusta 1999. pod potpisom "Jovanović iz Srbije".

U rasponu od dve i po decenije Jovanović je, dok je živeo i obrazovao se od Rio de Žaneira, kratko u Beogradu, a potom u Čikagu, napravio stotine umetničkih radova, crteža, karikatura, animiranih filmova, i izlagao na reprezentativnim svetskim izložbama. Od 2015. stvara i izlaže sa partnerkom, slikarkom i naučnicom, Beograđankom Irenom Vujanović, u zajedničkom umetničkom projektu "Bokiki", koji je baziran na novim konceptima klasične grafike.

Upravo ovo dvoje umetnika iz Srbije, koji su donedavno živeli i stvarali u Čikagu, za svoj umetnički rad i izraz u digitalnoj umetnosti nagrađeni su prestižnom nagradom "Botičeli", koja im je uručena krajem januara u Firenci, u raskošnoj vili Borgeze.

Jovanovićeva karikatura objavljena u "Vašington postu", Foto Privatna arhiva

Nagrada u Firenci i njihov rad u projektu Bokikiart otvorila je nove puteve za stvaralaštvo ovo dvoje umetnika.

- Dobili smo poziv da izlažemo na Venecijanskom bijenalu u aprilu. U istom mesecu ćemo u Milanu primiti nagradu "Leonardo da Vinči". Od gospodina Raula Kiela, direktora Museum of the Americas (MoA) takođe je stigao poziv za predstavljanje i izložbu u Dubaiju, na jesen, na kojoj će učestvovati istaknuti predstavnici savremene svetske umetnosti, od skulpture do mode - kaže temperamentna Irena Vujanović i objašnjava nam kako je raditi u dvoje.

Život je, kaže, pun dualizma, lepih i ružnih životnih situacija, odakle dolazi inpiracija našeg stvaralaštva. Kako ističe, često su to ljudi i njihovo ponašanje u društvu, situacije u kojima se nalaze, percepcija života i vremena u kome živimo.

- Iskustvo zajedničkog rada dvoje umetnika, kao u našem slučaju, daje specifičnost tako što se inidvidualni izraz svakog od nas ponaosob prožima i na kraju postaje zajednički.

Izrazi se ponekad sukobljavaju, ali, istovremeno, kroz sinergiju, daju završni izraz vizuelnog dueta, što i jeste neobičnost našeg rada - pojašnjava Bojan.

Naš sagovornik otkriva i koliko je velika snaga umetnosti:

- Ona govori univerzalnim jezikom i ostvaruje intenzivnu komunikaciju, a onda su njeni dometi neograničeni. Ta snaga i moć umetnosti, koja sve zapaža, koja može sve da primeti i oseti senzibilnim čulima, a potom i upotrebi je i inspiracija i ostvarenje.

Umetički serijali različite tematike - "Stepenice", "Ljubavnici", "Forenzika" - zapisi su i izraz dvoje umetnika koji stavljaju akcenat na život u dualizmu dobrog i lošeg, koje nas okružuje, a kako dodaje Irena, njihovo viđenje "Stepenica" kao simbola bekstva iz zarobljene egzistencije i od različitih strahova su deo sadašnjeg života.

- U seriji "Forenzika" razgolićujemo užasne scene nesreće, bolesti i rata. Vrlo snažno je delovao naš portret Indijanca koji je bio vizuelna podrška dok su nam uručivali nagradu "Botičeli". To je simbol čoveka koji je istorijski, kroz vekove, kroz borbe pokušavao da zadrži svoj indentitet čoveka i sačuva svoju teritoriju koju su mu oduzimali. Puno je takvih "indijanaca" u sadašnjem vremenu, tako da je on simbol svih koji se bore da sačuvaju svoj identitet i svoj dom.

Od 2016. umetnički dvojac kao "Bokikiart" izlagao je na više od petnaest reprezentativnih izložbi...

- Lane smo se vratili i "Bokiki" se više okreće Srbiji i regionu. Ne samo zbog povratka korenima, već i zbog velikih potencijala koji će se otvoriti sa "Ekspu 2027", i uopšte perspektivama tržišta umetnosti u Srbiji - najavljuje Bojan Jovanović nove umetničke inspiracije i izazove.

Ništa bez "Pjera"

BOJAN Jovanović školovao se i u srednjem i visokom obrazovanju u Rio de Žaneiru, Brazilu, gde je i diplomirao vizuelne komunikacije 1995. godine. Od tada stvara kao grafički dizajner i animator u Njujorku, kao karikaturista, u CartoonArtsInternational, i radi kao urednik za svetsku karikaturu i kao autor objavljuje radove u svetskim medijima.

Kao karikaturista učestvovao je na najvećem tradicionalnom konkursu prestižne nagrade naše kuće - "Pjer", ali i kao član žirija.