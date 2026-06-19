Torte i kolači

POSNA ŠTRUDLA SA VIŠNJAMA: Budi najlepše uspomene

Milena Tomasevic

19. 06. 2026. u 07:00

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Ako tražite ideju za slatkiš koji će oduševiti ukućane i goste, ova posna štrudla sa višnjama je pravi izbor. Uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo truda dobićete mirisnu, meku i izdašnu poslasticu koja će krasiti svaku trpezu.

ПОСНА ШТРУДЛА СА ВИШЊАМА: Буди најлепше успомене

FOTO: Novosti

Sastojci

Potrebno za testo:
  • 150 ml mlake vode
  • 25 gr svežeg kvasca
  • 2 kašike šećera
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 50 ml otopljenog margarina
  • 2 kašike ulja
  • 300 gr brašna

Za nadev:

  • 200 gr višanja
  • 100 gr šećera
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 50 ml vode
  • 1 kašika gustina
  • 1 kašika griza

Priprema nadeva

U šerpu stavite višnje, vodu, šećer i vanilin šećer. Kuvajte dok smesa ne provri. Gustin razmutite u malo vode, dodajte u višnje i neprestano mešajte dok se nadev ne zgusne. Na kraju dodajte griz, dobro promešajte i ostavite da se prohladi.

Priprema testa

U mlaku vodu dodajte izmrvljen kvasac, šećer i vanilin šećer. Potom umešajte otopljeni margarin i ulje, pa postepeno dodajte brašno i umesite glatko, mekano testo.Pokrijte testo čistom krpom i ostavite na toplom mestu da naraste i udvostruči zapreminu. Naraslo testo razvucite što tanje u oblik pravougaonika. Premažite ga pripremljenim  nadevom od višanja, a zatim pažljivo uvijte u štrudlu. Štrudlu stavite u uži pleh obložen papirom za pečenje. Premažite je mešavinom ulja i otopljenog margarina, pa ostavite da odmori dok se rerna zagreva.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.

Prijatno!

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