POSNA ŠTRUDLA SA VIŠNJAMA: Budi najlepše uspomene

Ako tražite ideju za slatkiš koji će oduševiti ukućane i goste, ova posna štrudla sa višnjama je pravi izbor. Uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo truda dobićete mirisnu, meku i izdašnu poslasticu koja će krasiti svaku trpezu.

FOTO: Novosti

Sastojci



150 ml mlake vode

25 gr svežeg kvasca

2 kašike šećera

1 kesica vanilin šećera

50 ml otopljenog margarina

2 kašike ulja

300 gr brašna

Za nadev:

200 gr višanja

100 gr šećera

1 kesica vanilin šećera

50 ml vode

1 kašika gustina

1 kašika griza

Priprema nadeva

U šerpu stavite višnje, vodu, šećer i vanilin šećer. Kuvajte dok smesa ne provri. Gustin razmutite u malo vode, dodajte u višnje i neprestano mešajte dok se nadev ne zgusne. Na kraju dodajte griz, dobro promešajte i ostavite da se prohladi.

Priprema testa

U mlaku vodu dodajte izmrvljen kvasac, šećer i vanilin šećer. Potom umešajte otopljeni margarin i ulje, pa postepeno dodajte brašno i umesite glatko, mekano testo.Pokrijte testo čistom krpom i ostavite na toplom mestu da naraste i udvostruči zapreminu. Naraslo testo razvucite što tanje u oblik pravougaonika. Premažite ga pripremljenim nadevom od višanja, a zatim pažljivo uvijte u štrudlu. Štrudlu stavite u uži pleh obložen papirom za pečenje. Premažite je mešavinom ulja i otopljenog margarina, pa ostavite da odmori dok se rerna zagreva.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.

Prijatno!