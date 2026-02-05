PITA SA BOROVNICAMA: Savršen spoj krem sira, mirisne vanile i voćne svežine

Kada se spoje hrskave kore, kremasti fil i sočne borovnice, nastaje poslastica koja budi sva čula. Ova jednostavna, a efektna pita sa borovnicama idealan je izbor i za porodična okupljanja i za trenutke kada želite da se počastite nečim posebnim. Lako se priprema, a izgledom i ukusom podseća na deserte iz najlepših poslastičarnica.

FOTO: Novosti



Sastojci

1 pakovanje kora za pitu

300 gr krem sira

100 gr prah šećera (za fil) + malo za posipanje

malo arome vanile

rendana kora jednog limuna

250 gr putera

šećer smeđi za posipanje kora

borovnice (ili drugo voće po izboru)



Priprema



Krem sir umutite sa prah šećerom dok ne postane gladak. Dodajte rendanu kora limuna i aromu vanile, pa se sve dobro sjedinite. Jednu koru raširirite, premaže otopljenim puterom i pospite malo šećerom. Preko stavite drugu koru i postupak se ponovite. Kore zatim uvijte u harmoniku i formirajte krug. Sredinu blago udubite kako bi se napravila mala korpica, u koju stavljate fil, a preko fila borovnice. Pitu pecite na 180 °C oko 30 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu boju. Kada se ohladi, pospite prah šećerom.



