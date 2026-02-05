PITA SA BOROVNICAMA: Savršen spoj krem sira, mirisne vanile i voćne svežine
Kada se spoje hrskave kore, kremasti fil i sočne borovnice, nastaje poslastica koja budi sva čula. Ova jednostavna, a efektna pita sa borovnicama idealan je izbor i za porodična okupljanja i za trenutke kada želite da se počastite nečim posebnim. Lako se priprema, a izgledom i ukusom podseća na deserte iz najlepših poslastičarnica.
Sastojci
- 1 pakovanje kora za pitu
- 300 gr krem sira
- 100 gr prah šećera (za fil) + malo za posipanje
- malo arome vanile
- rendana kora jednog limuna
- 250 gr putera
- šećer smeđi za posipanje kora
- borovnice (ili drugo voće po izboru)
Priprema
Krem sir umutite sa prah šećerom dok ne postane gladak. Dodajte rendanu kora limuna i aromu vanile, pa se sve dobro sjedinite. Jednu koru raširirite, premaže otopljenim puterom i pospite malo šećerom. Preko stavite drugu koru i postupak se ponovite. Kore zatim uvijte u harmoniku i formirajte krug. Sredinu blago udubite kako bi se napravila mala korpica, u koju stavljate fil, a preko fila borovnice. Pitu pecite na 180 °C oko 30 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu boju. Kada se ohladi, pospite prah šećerom.
