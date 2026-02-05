HRSKAVI, A TOPE SE U USTIMA: Kroketi sa sirom
Volite ukus šafrana, a i krokete sa sirom? Onda ćete ove prosto obožavati! Mogu biti i samostalan obrok, jer su itekako kalorični...
Potrebno je:
500 g krompira, jaje, žumance, veza peršuna, 40 g narendanog parmezana, manja kugla mocarela sira, dl mleka, 2 kašičice šafrana u prahu, malo brašna i prezli za pohovanje, so, ulje
Priprema kroketa sa sirom:
Krompir skuvajte u ljusci, malo ga ohladite, oljuštite i ispasirajte tako da dobijete pire. Zatim odmah dodajte parmezan, mocarelu isečenu na kockice, žumance, mešavinu šafrana i mleka, iseckani peršun, prstohvat soli i sve dobro promešajte, tako da postane potpuno homogeno i bez grudvica, glatko. Zatim dobijenu smesu preručite na radnu površinu i sačekajte da se sasvim ohladi. Ruke nakvasite vodom pa od smese uzimajte komadiće veličine oraha i formirajte kuglice. Svaku od njih uvaljajte u brašno, pa u umućeno jaje, a na kraju u prezle pa ih pržite na vrelom ulju. Prilikom vađenja iz tiganja dobro ih ocedite rešetkastom kašikom, pa ih stavite na papirne ubruse da odstoje minut-dva, i otpuste sav preostali višak ulja.
Potom ih polako prenesite na poslužavnik, pazeći da se ne raspadnu, i servirajte uz salatu po želji.
