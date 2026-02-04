Pošalji recept

DA LAKŠE "PADNE" NA STOMAK: Otkrivamo - Par trikova da vas pasulj ne nadima

Bojana Jovanović

04. 02. 2026. u 07:00

Ako ste ljubitelj pasulja sigurni smo da niste ljubitelj i propratnih efekata koje on izaziva, poput nadimanja i gasova u stomaku. Međutim, postoji veoma efikasno i ukusno rešenje za to.

ДА ЛАКШЕ ПАДНЕ НА СТОМАК: Откривамо - Пар трикова да вас пасуљ не надима

Foto: Free Images Pixabay

Najpre, potopite ga noć ranije u vodu, da ogrezne, a sutradan isperite i kuvajte na uobičajen način, tako što ćete prvu vodu, kad provri, prosuti. Potom dodajte lovorov list.

Pretpostavljamo da vam sve ovo zvuči poznato, ali pravo iznenađenje krije se na kraju. Tačnije, pred sam kraj kuvanja. Tada ubacite čaj od nane u kesicama – jedna je dovoljna za litar i po pasulja, i nakon pola sata ih izvadite.

Ukoliko volite ukus nane, koji neće dominirati pasuljem već će mu prijatno osvežiti ukus, sadržaj kesice istresite u pasulj i ostavite, ili sitno naseckajte svežu nanu i ubacite je u jelo. Takođe, umesto nane, možete dodati kim, u količini po želji, tokom poslednjih pola sata kuvanja.

Videćete, nadutost i gasovi će izostati, a vrlo je verovatno da će vam se ovakav ukus pasulja još više dopasti od standardnog, te ćete „preći“ na njega.

