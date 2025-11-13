FERERO BAJADERA: Luksuzan kolač bez pečenja – savršen za svečane prilike
Ako volite kombinaciju lešnika, čokolade i nutele, ovaj recept će vas oduševiti! Ferero bajadere su bogate, mirisne i tope se u ustima. Priprema je jednostavna, a ukus i izgled dostojni najlepše praznične trpeze.
Sastojci
Za osnovnu smesu:
- 150 ml vode
- 100 gr putera
- 100 ml mleka
- 100 gr šećera (može i manje, po ukusu)
- 300 gr mlevenog keksa
- 170 gr mlevenog pečenog lešnika
Za tamni sloj:
- 150 gr napolitanki s lešnikom
- 2 pune kašike nutele
Za glrazuru:
- 100 gr čokolade
- 50 ml slatke pavlake
- 60 gr sitno sečkanog pečenog lešnika
PRIPREMA:
Osnovna smesa:
U šerpicu sipajte vodu i šećer, pa zagrejte na umerenoj temperaturi dok se šećer ne otopi. Dodajte puter, pa kada se istopi, umešajte mleko. Skinite sa šporeta, pa dodajte mleveni keks i mleveni lešnik. Dobro izmešajte.
Podela i tamni sloj:
Smesu podelite na dva dela. Jedan deo ostavite takav — biće srednji sloj. U drugi deo dodajte izmrvljene napolitanke samo blago usitnjene i nutelu. To je donji sloj.
Slaganje:
U obložen pleh sipajte prvo tamni sloj, dobro poravnati. Preko njega rasporedite svetli sloj od keksa i lešnika, zatim opet poravnajte. Ostavite u frižider da se stegne.
Glazura:
Na laganoj temperaturi otopite čokoladu sa slatkom pavlakom. Kada postane glatka, umešajte seckane pečene lešnike i prelijte preko kolača.
Hlađenje:
Kolač ostavite u frižider najmanje 2–3 sata, najbolje preko noći.
Uživajte!
