FERERO BAJADERA: Luksuzan kolač bez pečenja – savršen za svečane prilike

Milena Tomasevic

13. 11. 2025. u 21:35

Ako volite kombinaciju lešnika, čokolade i nutele, ovaj recept će vas oduševiti! Ferero bajadere su bogate, mirisne i tope se u ustima. Priprema je jednostavna, a ukus i izgled dostojni najlepše praznične trpeze.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za osnovnu smesu:

  • 150 ml vode
  • 100 gr putera
  • 100 ml mleka
  • 100 gr šećera (može i manje, po ukusu)
  • 300 gr mlevenog keksa
  • 170 gr mlevenog pečenog lešnika

Za tamni sloj:

  • 150 gr napolitanki s lešnikom
  • 2 pune kašike nutele

Za glrazuru:

  • 100 gr čokolade
  • 50 ml slatke pavlake
  • 60 gr sitno sečkanog pečenog lešnika

PRIPREMA:

Osnovna smesa:
U šerpicu sipajte vodu i šećer, pa zagrejte na umerenoj temperaturi dok se šećer ne otopi. Dodajte puter, pa kada se istopi, umešajte mleko. Skinite sa šporeta, pa dodajte mleveni keks i mleveni lešnik. Dobro izmešajte.

Podela i tamni sloj:
Smesu podelite na dva dela. Jedan deo ostavite takav — biće srednji sloj. U drugi deo dodajte izmrvljene napolitanke samo blago usitnjene i nutelu. To je donji sloj.

Slaganje:
U obložen pleh sipajte prvo tamni sloj, dobro poravnati. Preko njega rasporedite svetli sloj od keksa i lešnika, zatim opet poravnajte. Ostavite u frižider da se stegne.

Glazura:
Na laganoj temperaturi otopite čokoladu sa slatkom pavlakom. Kada postane glatka, umešajte  seckane pečene lešnike i prelijte preko kolača.

Hlađenje:
Kolač ostavite u frižider najmanje 2–3 sata, najbolje preko noći.

Uživajte!

