KOLAČ OD PISTAĆA: Kremasto uživanje za svaki dan
Ovaj kolač od pistaća savršeno spaja hrskavu podlogu, kremastu sredinu i blago slatki beli ganaš. Lepo izgleda na stolu, a još bolje ukusuje – idealan je za praznike, posebne prilike ili kao poslastica za svaki dan.
Sastojci:
Podloga:
- 300 gr mlevenog keksa
- 150 ml mleka
- 100 gr maslaca
- šaka seckanih pistaća
Krema:
- 350 ml slatke pavlaje
- 150 gr posnog sira
- 3 kašike krema pistaća
Ganaš:
- 100 gr bele mlečne čokolade
- 1 puna kašika krema pistaća
- 60 ml slatke pavlake
Priprema:
Podloga: Otopite maslac, pomešajte ga sa mlekom i mlevenim keksom. Dodajte seckane pistaće i utrljajte smesu u kalup za kolač.
Krema:Slatku pavlaku umutite u čvrst šlag. Dodajte kremu pistaća i posni sir, dobro izmešajte. Rasporedite kremu na podlogu.
Ganaš: Belu čokoladu, kremu pistaća i slatku pavlaku lagano otopite i prelijte preko kreme. Stavite kolač u frižider da se dobro stegne.
Napomena: Po potrebi dodajte malo šećera u podlogu ili kremu, prema ukusu.
Uživajte!
