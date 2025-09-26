KOLAČ OD PISTAĆA: Kremasto uživanje za svaki dan

Ovaj kolač od pistaća savršeno spaja hrskavu podlogu, kremastu sredinu i blago slatki beli ganaš. Lepo izgleda na stolu, a još bolje ukusuje – idealan je za praznike, posebne prilike ili kao poslastica za svaki dan.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Podloga:

300 gr mlevenog keksa

150 ml mleka

100 gr maslaca

šaka seckanih pistaća

Krema:

350 ml slatke pavlaje

150 gr posnog sira

3 kašike krema pistaća

Ganaš:

100 gr bele mlečne čokolade

1 puna kašika krema pistaća

60 ml slatke pavlake

Priprema:

Podloga: Otopite maslac, pomešajte ga sa mlekom i mlevenim keksom. Dodajte seckane pistaće i utrljajte smesu u kalup za kolač.

Krema:Slatku pavlaku umutite u čvrst šlag. Dodajte kremu pistaća i posni sir, dobro izmešajte. Rasporedite kremu na podlogu.

Ganaš: Belu čokoladu, kremu pistaća i slatku pavlaku lagano otopite i prelijte preko kreme. Stavite kolač u frižider da se dobro stegne.

Napomena: Po potrebi dodajte malo šećera u podlogu ili kremu, prema ukusu.

Uživajte!