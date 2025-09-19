ŠARENI ČOKOLADNI KUKIS: Keksići koji osvajaju na prvi zalogaj

Brzi za pripremu, a puni ukusa i boja, ovi kukisi su savršeni za trenutke kada želite da ulepšate dan sebi ili dragim ljudima — svaki zalogaj donosi malo šarenila i puno čokoladne radosti.

FOTO: Novosti

Sastojci (za oko 18–20 kolačića)

125 gr neslanjenog putera, omekšalog

100 gr smeđeg šećera

70 gr belog šećera

1 jaje

1 kašičica ekstrakta vanile

180 gr brašna (tip 400 ili oštro)

½ kašičice sode bikarbone

prstohvat soli

80 gr čokoladnih kapljica ili sitno seckane čokolade

80 gr šarenih bombona

Priprema

Zagrejte rernu na 180 °C i obložite pleh papirom za pečenje. U velikoj činiji umutite puter, smeđi i beli šećer dok ne postane penasto. Dodajte jaje i vanilu, pa kratko umutitite. U drugoj činiji pomešajte brašno, sodu i so. Suve sastojke umešajte u mokre dok se ne sjedine. Dodajte čokoladne kapljice i bombone i lagano pomešajte. Kašikom pravite kuglice testa (oko 1½ kašike po kolačiću) i stavljajte na pleh ostavljajući razmak. Na vrh svake kuglice pritisnute nekoliko preostalih bombona radi lepšeg izgleda. Pecite 10–12 minuta, dok ivice blago ne porumene, a sredina ostane mekana. Ostavite da se prohlade 5 minuta na plehu, pa prebacite na rešetku.

Prijatno!