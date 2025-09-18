OREO ČIZKEJK: Kremasta poslastica bez pečenja!
HRSKAVA oreo podloga sa baršunastim filom u elegantnoj nijansi ružičaste.
Sastojci:
- 24 Oreo kolačića
- 1/4 šolje otopljenog putera
- 450 g krem sira, na sobnoj temperaturi
- 1/2 šolje šećera
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 1 šolja šlaga (teške pavlake)
- 1/4 šolje šećera u prahu
- crvena prehrambena boja (nekoliko kapi)
- dodatni Oreo kolačići za dekoraciju
Priprema:
Oreo podloga
Sameljite kolačiće u blenderu dok se ne formiraju fine mrvice. Pomešajte sa otopljenim puterom i pritisnite na dno kalupa sa odvojivim dnom. Ohladite.
Kremasti fil
U velikoj posudi umutite krem sir sa šećerom i vanilom dok ne postane glatko i bez grudvica.
Šlag
Odvojeno umutite šlag sa šećerom u prahu dok se ne formiraju čvrsti vrhovi.
Sjedinite i obojite. Umešajte šlag u smesu sa krem sirom. Dodajte nekoliko kapi crvene prehrambene boje dok ne dobijete lepu ružičastu boju.
Sklapanje i odmaranje
Sipajte smesu na koru, poravnajte površinu i stavite u frižider najmanje 4 sata ili, još bolje, preko noći.
Završni dodir
Ukrasite Oreo kolačićima pre serviranja.
Prijatno!
