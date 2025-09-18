OREO ČIZKEJK: Kremasta poslastica bez pečenja!

HRSKAVA oreo podloga sa baršunastim filom u elegantnoj nijansi ružičaste.

FOTO: Novosti

Sastojci:

24 Oreo kolačića

1/4 šolje otopljenog putera

450 g krem sira, na sobnoj temperaturi

1/2 šolje šećera

1 kašičica ekstrakta vanile

1 šolja šlaga (teške pavlake)

1/4 šolje šećera u prahu

crvena prehrambena boja (nekoliko kapi)

dodatni Oreo kolačići za dekoraciju

Priprema:

Oreo podloga

Sameljite kolačiće u blenderu dok se ne formiraju fine mrvice. Pomešajte sa otopljenim puterom i pritisnite na dno kalupa sa odvojivim dnom. Ohladite.

Kremasti fil

U velikoj posudi umutite krem sir sa šećerom i vanilom dok ne postane glatko i bez grudvica.

Šlag

Odvojeno umutite šlag sa šećerom u prahu dok se ne formiraju čvrsti vrhovi.

Sjedinite i obojite. Umešajte šlag u smesu sa krem sirom. Dodajte nekoliko kapi crvene prehrambene boje dok ne dobijete lepu ružičastu boju.

Sklapanje i odmaranje

Sipajte smesu na koru, poravnajte površinu i stavite u frižider najmanje 4 sata ili, još bolje, preko noći.

Završni dodir

Ukrasite Oreo kolačićima pre serviranja.

Prijatno!