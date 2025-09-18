Torte i kolači

OREO ČIZKEJK: Kremasta poslastica bez pečenja!

Milena Tomasevic

18. 09. 2025. u 18:00

HRSKAVA oreo podloga sa baršunastim filom u elegantnoj nijansi ružičaste.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 24 Oreo kolačića
  • 1/4 šolje otopljenog putera
  • 450 g krem sira, na sobnoj temperaturi
  • 1/2 šolje šećera
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 1 šolja šlaga (teške pavlake)
  • 1/4 šolje šećera u prahu
  • crvena prehrambena boja (nekoliko kapi)
  • dodatni Oreo kolačići za dekoraciju

Priprema:

Oreo podloga

Sameljite kolačiće u blenderu dok se ne formiraju fine mrvice. Pomešajte sa otopljenim puterom i pritisnite na dno kalupa sa odvojivim dnom. Ohladite.

Kremasti fil

U velikoj posudi umutite krem sir sa šećerom i vanilom dok ne postane glatko i bez grudvica.

Šlag

Odvojeno umutite šlag sa šećerom u prahu dok se ne formiraju čvrsti vrhovi.

Sjedinite i obojite. Umešajte šlag u smesu sa krem sirom. Dodajte nekoliko kapi crvene prehrambene boje dok ne dobijete lepu ružičastu boju.

Sklapanje i odmaranje
Sipajte smesu na koru, poravnajte površinu i stavite u frižider najmanje 4 sata ili, još bolje, preko noći.

Završni dodir

Ukrasite Oreo kolačićima pre serviranja.

Prijatno!

