USKRŠNJI KOLAČ: Savršen je dodatak prazničnoj trpezi, bilo uz jutarnju kafu, kao dezert ili slatki doručak (VIDEO)

Priprema je jednostavna i ne zahteva puno vremena, što ga čini idealnim izborom za one koji žele brzo i lako da naprave nešto ukusno.

Blago slatkast ukus u kombinaciji sa finim začinima ili suvim voćem daje mu poseban šarm. Njegova bogata aroma i mekana tekstura osvajaju već na prvi zalogaj.



Sastojci:

Za testo:

Mleko (toplo) - 80 ml

Šećer - 1 kašičica

Kvasac (suv) - 7 g

Brašno - 1 kašičica

Jaja - 2 kom

Sok od pomorandže 2 - 3 kašičice

Korica jedne pomorandže

Maslac - 40 g

Prstohvat soli

Šećer - 100 g

Brašno 400 - 450 g

Za punjenje:

Maslac - 80 g

Suvo grožđe - 80 g

Priprema:

U jednoj posudici dobro pomešajte suvi kvasac, šećer, brašno i mleko i ostavite da odstoji 10 minuta.

U većoj posudi pomešajte jaja, so, šećer, otopljeni maslac, sok od pomorandže i sitno rendanu pomorandžinu koru, zatim dodajte sadržaj prve činijice i dobro sve sjedinite.

Potom postepeno dodajte brašno i mesite rukama dok ne dobijete homogenu testastu masu. Potom prekrijte posudu providnom folijom i ostavite je na toplom mestu oko 40-60 minuta.

Nakon što se testo podiglo podelite ga na dva jednaka dela. Prvi deo razvaljajte valjkom, zatim premažite maslacom odozgo i pobacajte suve grožđice. Rukama obuhvatite krajeve testa i urolajte kao palačinku. Ponovite postupak sa drugom polovinom testa, s tim da kada pobacate po njoj grožđice, prvo položite prvu "rolnicu" na ivicu druge, pa ih urolajte zajedno tako da prva ostane ušuškana u drugoj.

Kada dobijete veliku rolnu, secite je nožem po sredini uzdužno, ali ne do kraja, već pred kraj ostavirte oko 4cm. Jedan odvojeni deo motajte ka spolja u oblik pužića, te kada dođete do korena, drugi deo samo obmotajte oko prvog.

Pužića odložite u posudu koju ćete prekriti providnom folijom i ostaviti na toplom mestu oko 40 minuta.

Stavite u rernu i pecite na 170 stepeni oko 35-40 minuta. Kada bude gotovo, možete odozgo posuti šećerom u prahu i poslužiti. Prijatno!

