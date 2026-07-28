KUSKUS SALATA SA TUNJEVINOM: Lagan i ukusan obrok koji se sprema za 15 minuta

Bogata je povrćem, tunjevinom i sočnim ukusima, a idealna je za ručak, večeru ili kao obrok koji možete poneti na posao. Sprema se veoma jednostavno, a svaki zalogaj je pravo uživanje.

FOTO: Novosti

Sastojci

200 gr kuskusa

1 konzerva tunjevine

2 veća paradajza

150 gr kukuruza šećerca

1 manji crveni luk

2 kašike maslinovog ulja

sok od pola limuna

so po ukusu

sveže mleveni biber

prstohvat suvog origana ili peršuna

Priprema:

Kuskus pripremite prema uputstvu na pakovanju i ostavite da se prohladi. Za to vreme iseckajte paradajz i crveni luk na sitne kockice, a kukuruz ocedite.

U većoj posudi pomešajte prohlađeni kuskus, tunjevinu, paradajz, kukuruz i crveni luk. Dodajte maslinovo ulje, limunov sok, so, biber i origano, pa sve lagano promešajte kako bi se ukusi sjedinili.

Ostavite salatu desetak minuta u frižideru pre serviranja kako bi bila još ukusnija. Poslužite kao lagani glavni obrok ili kao prilog uz pečeno meso i ribu.

Prijatno!