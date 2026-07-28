Salate i čorbe

KUSKUS SALATA SA TUNJEVINOM: Lagan i ukusan obrok koji se sprema za 15 minuta

Milena Tomasevic

28. 07. 2026. u 06:30

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Bogata je povrćem, tunjevinom i sočnim ukusima, a idealna je za ručak, večeru ili kao obrok koji možete poneti na posao. Sprema se veoma jednostavno, a svaki zalogaj je pravo uživanje.

КУСКУС САЛАТА СА ТУЊЕВИНОМ: Лаган и укусан оброк који се спрема за 15 минута

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 200 gr kuskusa
  • 1 konzerva tunjevine
  • 2 veća paradajza
  • 150 gr kukuruza šećerca
  • 1 manji crveni luk
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • sok od pola limuna
  • so po ukusu
  • sveže mleveni biber
  • prstohvat suvog origana ili peršuna

Priprema:

Kuskus pripremite prema uputstvu na pakovanju i ostavite da se prohladi. Za to vreme iseckajte paradajz i crveni luk na sitne kockice, a kukuruz ocedite.

U većoj posudi pomešajte prohlađeni kuskus, tunjevinu, paradajz, kukuruz i crveni luk. Dodajte maslinovo ulje, limunov sok, so, biber i origano, pa sve lagano promešajte kako bi se ukusi sjedinili.

Ostavite salatu desetak minuta u frižideru pre serviranja kako bi bila još ukusnija. Poslužite kao lagani glavni obrok ili kao prilog uz pečeno meso i ribu.

Prijatno!

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