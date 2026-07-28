KUSKUS SALATA SA TUNJEVINOM: Lagan i ukusan obrok koji se sprema za 15 minuta
Bogata je povrćem, tunjevinom i sočnim ukusima, a idealna je za ručak, večeru ili kao obrok koji možete poneti na posao. Sprema se veoma jednostavno, a svaki zalogaj je pravo uživanje.
Sastojci
- 200 gr kuskusa
- 1 konzerva tunjevine
- 2 veća paradajza
- 150 gr kukuruza šećerca
- 1 manji crveni luk
- 2 kašike maslinovog ulja
- sok od pola limuna
- so po ukusu
- sveže mleveni biber
- prstohvat suvog origana ili peršuna
Priprema:
Kuskus pripremite prema uputstvu na pakovanju i ostavite da se prohladi. Za to vreme iseckajte paradajz i crveni luk na sitne kockice, a kukuruz ocedite.
U većoj posudi pomešajte prohlađeni kuskus, tunjevinu, paradajz, kukuruz i crveni luk. Dodajte maslinovo ulje, limunov sok, so, biber i origano, pa sve lagano promešajte kako bi se ukusi sjedinili.
Ostavite salatu desetak minuta u frižideru pre serviranja kako bi bila još ukusnija. Poslužite kao lagani glavni obrok ili kao prilog uz pečeno meso i ribu.
Prijatno!
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