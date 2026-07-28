Crna Gora

ZATRLI SELO U DVA SATA SVIREPOSTI, VEŠALI ČAK I DECU: U Velici kod Plava se obeležava godišnjica genocida iz 1944. godine

Milutin SEKULOVIĆ

28. 07. 2026. u 06:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SELU Velika, podno Čakora, u opštini Plav, zaupokojenom liturgijom u crkvi Svetih Kirika i Julite, deteta i majke postradalih za veru Hristovu, danas će biti obeležena godišNjica pogroma nad ovdašnjom pravoslavnom nejači, 28. jula 1994., koga su poslanici Skupštine Crne Gore, nazvali posebnom Rezolucijom, jedinim mogućim imenom-genocidom.

ЗАТРЛИ СЕЛО У ДВА САТА СВИРЕПОСТИ, ВЕШАЛИ ЧАК И ДЕЦУ: У Велици код Плава се обележава годишњица геноцида из 1944. године

Foto: M. S..

Na taj dan, pripadnici  nacističkih divizija Princ Eugen i Skenderbeg, potpomognutih balistima iz Metohije i vulnetarima iz Plava i Gusinja, kao i muslimanskom milicijom pod komandom hodže Osmana Rastodera iz Bihora, počinili su jedan od najmonstruoznijih zločina u Drugom svetskom ratu u Evropi!

Tim za utvrđivanje istine o genocidu u Velici utvrdio je na osnovu verodostojnih izvora i uz primenu naučnih metoda, da je na najbrutalniji, bestijalni način, svirepo likvidirano 520 žena, dece i nemoćnih staraca!

- U toku je provera još za više od 200 stradalih, saopšteno je za Novosti iz ovog Tima. -Znamo svi da je licem na današnji dan 1944. godine, ovde i okolnim selima i zaseocima izvršen nebivali zločin nad našim golorukim, nedužnim narodom, starcima, ženama i decom. Za samo dva sata krvnik i sabrat mu po handžaru kako je naknadno utvrđeno, poklali su i pobili na razne monstruozne načine i spalili 564 lica, pri čemu ovaj broj nije konačan. Od toga 174 deteta, od 15 godina pa naviše. U tom besomučnom piru 11 dece izvadili su majkama iz utroba. Do tad ovaj čudesni predeo koji je bio ispunjen pesmom dečjom grajom i životom, postala je avet i muk, deo je besede patrijarha srpskog Porfirija,  prilikom obeležavanja 80 godina od genocida u Velici.

Patrijarh srpski je tada pozvao  po ''da u svom srcu, umu i krvotoku, zanovimo sećanje na svete velikomučenike, koji su promislom Božijim slika ovdašnjeg stradanja nedužne dece i majke i bespomoćnih staraca, krivih samo zato što su bili pravoslavni, i smo zato što su bili Srbi!''.

SVETI MUČENICI

Arhijerejski Sabor SPC, 24. maja 2017. godine, pribrojao je liku svetih novomučenike veličke i gornjepolimske, žrtve nacističkog terora iz Velike Ržanice i Gornje Ržanice, postradale 28. jula 1944. Godine. Njima je pridruženo i  28 dece pravoslavne, umorene glađu u plavskom zatvoru 1941. godine.

Istina o zatvoru za decu i majke u Plavu u Crnoj Gori se i dalje drži daleko od očiju javnosti...

U znak sećanja ne ove mučenike, u Velici je podignuta crkva Svetih Kirika i Julite, čiju gradnju su započeli su potomci postradalih na inicijatgivu blaženopoičivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.

 Neverovatno je, da, iako je nepobitno utvrđeno da su zlikovci nacisti sa istomišljenicima i slugama sa Kosmeta i severa Crne Gore, od kojih bez obzira što se znalo za njihovo učešće u genocidu  niko nije nikada odgovarao u FNRJ i kasnije u SFRJ, kamama, vešanjem, odsecanjem udova i paljenjem u kućama likvidirali i 58 dece uzrasta do  10 godina!

-Dece do 15 godina likvidirano je 34. Momčića do 18 godina umoreno je 23, a nešto starijih, onih do 20 godina ubijeno je 21. Zlikovci su ubijali i starine od 70  godina, njih čak 30, ali i one nemoćne, do 80 leta. Zlikovci su u krvavom piru ubili njih 14 a nisu poštedeli  ni četiri starca od 90 godina, crni su podaci do kojih je došao Tim za utvrđivanje istine o genocidu u Velici...

                                             

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PEVAČI SU PRODANE DUŠE Slađa Delibašić oplela po estradi - Današnja muzika je užas

"PEVAČI SU PRODANE DUŠE" Slađa Delibašić oplela po estradi - "Današnja muzika je užas"