ZATRLI SELO U DVA SATA SVIREPOSTI, VEŠALI ČAK I DECU: U Velici kod Plava se obeležava godišnjica genocida iz 1944. godine
U SELU Velika, podno Čakora, u opštini Plav, zaupokojenom liturgijom u crkvi Svetih Kirika i Julite, deteta i majke postradalih za veru Hristovu, danas će biti obeležena godišNjica pogroma nad ovdašnjom pravoslavnom nejači, 28. jula 1994., koga su poslanici Skupštine Crne Gore, nazvali posebnom Rezolucijom, jedinim mogućim imenom-genocidom.
Na taj dan, pripadnici nacističkih divizija Princ Eugen i Skenderbeg, potpomognutih balistima iz Metohije i vulnetarima iz Plava i Gusinja, kao i muslimanskom milicijom pod komandom hodže Osmana Rastodera iz Bihora, počinili su jedan od najmonstruoznijih zločina u Drugom svetskom ratu u Evropi!
Tim za utvrđivanje istine o genocidu u Velici utvrdio je na osnovu verodostojnih izvora i uz primenu naučnih metoda, da je na najbrutalniji, bestijalni način, svirepo likvidirano 520 žena, dece i nemoćnih staraca!
- U toku je provera još za više od 200 stradalih, saopšteno je za Novosti iz ovog Tima. -Znamo svi da je licem na današnji dan 1944. godine, ovde i okolnim selima i zaseocima izvršen nebivali zločin nad našim golorukim, nedužnim narodom, starcima, ženama i decom. Za samo dva sata krvnik i sabrat mu po handžaru kako je naknadno utvrđeno, poklali su i pobili na razne monstruozne načine i spalili 564 lica, pri čemu ovaj broj nije konačan. Od toga 174 deteta, od 15 godina pa naviše. U tom besomučnom piru 11 dece izvadili su majkama iz utroba. Do tad ovaj čudesni predeo koji je bio ispunjen pesmom dečjom grajom i životom, postala je avet i muk, deo je besede patrijarha srpskog Porfirija, prilikom obeležavanja 80 godina od genocida u Velici.
Patrijarh srpski je tada pozvao po ''da u svom srcu, umu i krvotoku, zanovimo sećanje na svete velikomučenike, koji su promislom Božijim slika ovdašnjeg stradanja nedužne dece i majke i bespomoćnih staraca, krivih samo zato što su bili pravoslavni, i smo zato što su bili Srbi!''.
SVETI MUČENICI
Arhijerejski Sabor SPC, 24. maja 2017. godine, pribrojao je liku svetih novomučenike veličke i gornjepolimske, žrtve nacističkog terora iz Velike Ržanice i Gornje Ržanice, postradale 28. jula 1944. Godine. Njima je pridruženo i 28 dece pravoslavne, umorene glađu u plavskom zatvoru 1941. godine.
Istina o zatvoru za decu i majke u Plavu u Crnoj Gori se i dalje drži daleko od očiju javnosti...
U znak sećanja ne ove mučenike, u Velici je podignuta crkva Svetih Kirika i Julite, čiju gradnju su započeli su potomci postradalih na inicijatgivu blaženopoičivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.
Neverovatno je, da, iako je nepobitno utvrđeno da su zlikovci nacisti sa istomišljenicima i slugama sa Kosmeta i severa Crne Gore, od kojih bez obzira što se znalo za njihovo učešće u genocidu niko nije nikada odgovarao u FNRJ i kasnije u SFRJ, kamama, vešanjem, odsecanjem udova i paljenjem u kućama likvidirali i 58 dece uzrasta do 10 godina!
-Dece do 15 godina likvidirano je 34. Momčića do 18 godina umoreno je 23, a nešto starijih, onih do 20 godina ubijeno je 21. Zlikovci su ubijali i starine od 70 godina, njih čak 30, ali i one nemoćne, do 80 leta. Zlikovci su u krvavom piru ubili njih 14 a nisu poštedeli ni četiri starca od 90 godina, crni su podaci do kojih je došao Tim za utvrđivanje istine o genocidu u Velici...
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