DOMAĆI UŠTIPCI: Recept od 4 sastojka
KADA poželite nešto toplo i domaće, ovi uštipci biće odličan izbor. Spremaju se brzo i bez mnogo truda.
Zahvaljujući jogurtu ostaju vazdušasti i mekani, a podjednako su ukusni uz slane i slatke dodatke.
Sastojci:
- 2 jaja
- 400 ml jogurta
- oko 700 g brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- prstohvat soli
- ulje za prženje
Priprema:
U posudi umutite jaja, zatim dodajte jogurt i malo soli. Posebno sjedinite brašno i prašak za pecivo, pa tu mešavinu postepeno dodajte tečnim sastojcima. Mesite dok ne dobijete glatko i mekano testo koje se ne lepi za ruke.
Količinu brašna prilagodite po potrebi, jer različite vrste brašna upijaju različitu količinu tečnosti. Cilj je da testo ostane dovoljno meko kako bi uštipci nakon prženja bili vazdušasti.
Testo prebacite na pobrašnjenu površinu, razvucite ga oklagijom na željenu debljinu i isecite na manje kvadrate ili pravougaonike.
(Informer)
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