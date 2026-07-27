Ekonomija

SJAJNE VESTI ZA GRAĐANE! Predsednik najavio novo povećanje plata i penzija, ova grupa će dobiti najviše novca

В.Н.

27. 07. 2026. u 07:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom razgovora sa građanima u Banovom Polju kod Bogatića da država priprema novo povećanje plata i penzija, a posebno je izdvojio zaposlene u centrima za socijalni rad.

СЈАЈНЕ ВЕСТИ ЗА ГРАЂАНЕ! Председник најавио ново повећање плата и пензија, ова група ће добити највише новца

FOTO: Novosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je sa narodom u Banovom polju kod Bogatića i najavio povećanje plata i penzija, a posebno za ljude koji rade u centrima za socijalni rad, za koje kaže da će dobiti najviše.

- Ukoliko se nastave sukobi, nije lako vreme. Sve su veći problemi oko snabdevanja naftom, mučimo se oko novca, ali lakše nam je kad vidimo kolika će stopa rasta. To će nam omogućiti povećanje plata i penzija i uskoro ćemo vas o tome obavestiti.

- Idemo sa primanjima za penzionere i borce i one sa socijalnim statusom. Nećemo zaboraviti ljude koji rade u centrima za socijalni rad, najteži posao rade, njima ćemo mnogi više da povećamo plate - kazao je predsednik.

Predsednik je istakao da oni rade pod velikim pritiskom i da zaslužuju veću podršku države.

BONUS VIDEO: ORO SE VIJE U SVETIM ARHANGELIMA: Srbi uz Milana Vasića zaigrali kolo kraj Prizrena

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLJU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena

NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLjU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena