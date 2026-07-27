SJAJNE VESTI ZA GRAĐANE! Predsednik najavio novo povećanje plata i penzija, ova grupa će dobiti najviše novca
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom razgovora sa građanima u Banovom Polju kod Bogatića da država priprema novo povećanje plata i penzija, a posebno je izdvojio zaposlene u centrima za socijalni rad.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je sa narodom u Banovom polju kod Bogatića i najavio povećanje plata i penzija, a posebno za ljude koji rade u centrima za socijalni rad, za koje kaže da će dobiti najviše.
- Ukoliko se nastave sukobi, nije lako vreme. Sve su veći problemi oko snabdevanja naftom, mučimo se oko novca, ali lakše nam je kad vidimo kolika će stopa rasta. To će nam omogućiti povećanje plata i penzija i uskoro ćemo vas o tome obavestiti.
- Idemo sa primanjima za penzionere i borce i one sa socijalnim statusom. Nećemo zaboraviti ljude koji rade u centrima za socijalni rad, najteži posao rade, njima ćemo mnogi više da povećamo plate - kazao je predsednik.
Predsednik je istakao da oni rade pod velikim pritiskom i da zaslužuju veću podršku države.
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