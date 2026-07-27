KAKVA ATP LISTA! Novak Đoković ovo nije očekivao

Objavljena je najnovija ATP lista koja donosi zanimljive promene u samom svetskom vrhu.

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner nastavlja svoju suverenu vladavinu na prvom mestu ATP liste. Nakon što je podigao trofej na Vimbldonu, što mu je bio prvi grend slem ove sezone (posle polufinala na Australijan openu i eliminacije u drugom kolu Rolan Garosa), Siner je uzeo zaluženi odmor.

Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, pool

Međutim ni to ga nije sprečilo da ima nedostižnih 13.450 bodova i sigurno korača ka novom rekordu po broju nedelja na svetskom tronu. Na drugoj poziciji nalazi se Nemac Aleksandar Zverev sa sakupljenih 8.480 poena, koji uprkos porazu u finalu Vimbldona beleži konstantno visoku formu.

Treće mesto na planeti pripada Karlosu Alkarazu. Mladi Španac trenutno ima 8.160 bodova, a njegov bodovni saldo je pretrpeo udarac zbog povrede ruke. Upravo zbog ove povrede, Alkaraz je bio primoran da propusti turnir u Londonu, ali dobre vesti stižu iz njegovog štaba – očekuje se da bude potpuno spreman za predstojeću američku turneju, koja tradicionalno počinje Mastersom u Sinsinatiju. Kao pravo iznenađenje na visokoj četvrtoj poziciji nalazi se Kanađanin Feliks Ože-Alijasim sa 4.740 bodova.

Najbolji srpski teniser svih vremena, Novak Đoković, zabeležio je pozitivan pomak na ovonedeljnoj listi. Iako Novak nije igrao na zvaničnim turnirima još od završetka obaveza u Londonu, razvoj situacije i gubitak bodova njegovih direktnih konkurenata doneli su mu napredak za dve pozicije. Đoković je sada peti teniser sveta sa 3.670 poena.

Odmah iza Đokovićevih leđa vodi se žestoka borba za svaki bod. Aleks de Minor zauzima šesto mesto sa samo 10 bodova manje od Novaka (3.660). Danil Medvedev je pao na sedmu poziciju sa 3.620 bodova. Ben Šelton sigurno drži osmo mesto sa 3.580 bodova. Flavio Koboli beleži sjajnu nedelju na devetoj poziciji sa 3.420 bodova. Tejlor Fric zaokružuje elitno društvo na desetom mestu sa 3.300 bodova.

Kada je reč o ostalim srpskim igračima, ova nedelja nije donela previše razloga za slavlje, pa većina beleži blagi pad na rang listi. Drugi reket Srbije trenutno je Miomir Kecmanović, koji zauzima 59. mesto na ATP listi sa 930 bodova. Mladi pazarski as Hamad Međedović nalazi se na 73. poziciji sa ukupno 844 boda i nastavlja borbu za povratak u prvih 50. Iskusni Dušan Lajović ove nedelje zauzima 152. mesto na svetu sa 378 bodova, dok je Laslo Đere zabeležio značajan pad i trenutno je 208. igrač planete sa 268 osvojenih poena.