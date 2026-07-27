NA PRAGU NOVA ODLUKA O POVLAČENJU PRIZNANJA TZV. KOSOVA: "Odluka o priznanju lažne države doneta je protivno volji većine građana"
Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio da će uputiti zvaničnu inicijativu za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznanju samoproglašene države Kosovo.
- Opštinski odbor Demokratske narodne partije Nikšić će pokrenuti zvaničnu inicijativu prema Skupštini Opštine Nikšić, kojom će naša tri odbornika tražiti da naša opština donese deklaraciju o stavljanju van snage odluku o priznanju tzv. države Kosovo na teritoriji Nikšića - saopšteno je iz DNP-a.
Ističu da je "Nikšić kroz čitavu istoriju bio i ostao bastion slobode i srpstva, nepokolebljivi čuvar svetosavskog indentiteta, srpskog jezika i pravoslavne vere".
- Naš grad je uvek prvi ustajao kada je trebalo braniti čast i dostojanstvo naroda, dajući nemerljiv doprinos očuvanju naše tradicije i istorijskog pamćenja. Odluka o priznanju lažne države Kosovo, doneta protivno volji ubedljive većine građana Crne Gore, predstavlja jednu od najvećih istorijskih i moralnih mrlja na licu naše države. Ta odluka nikad nije imala utemeljenje u narodnoj volji, a posebno ne u volji građana slobodarskog Nikšića - navode iz OO DNP NIkšić.
Poručuju da su "Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije i duhovna kolevka našeg naroda".
Pozvali su "sve odbornike i političke subjekte u SO Nikšić, koji drže do volje građana i istorijske istine, da podrže ovu inicijativu i pokažu da je Nikšić bio i ostao nerazdvojni deo srpskog duhovnog i kulturnog prostora".
- Kao potomci onih koji su Nikšić izgrađivali na temeljima slobode i neraskidivog bratstva, imamo moralnu i istorijsku obavezu da skinemo sa našeg grada teret saučesništva u otimanju svete srpske zemlje - navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
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NA PRAGU NOVA ODLUKA O POVLAČENjU PRIZNANjA TZV. KOSOVA: "Odluka o priznanju lažne države doneta je protivno volji većine građana"
Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio da će uputiti zvaničnu inicijativu za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznanju samoproglašene države Kosovo.
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