Fudbal

TUGA! Preminuo bivši fudbaler Real Madrida u 44. godini života

Новости онлине

28. 07. 2026. u 06:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ŠPANSKI sport je zavijen u crno!

ТУГА! Преминуо бивши фудбалер Реал Мадрида у 44. години живота

FOTO: Depositphotos/Photo by victorttcd

Nekadašnji fudbaler Real Madrida i Rajo Valjekana, Borha Ferer preminuo je ovog ponedeljka u 44. godini nakon teške bolesti, javlja španski Telesinko.

Fudbaler rođen u Barseloni, 6. februara 1982. godine proveo je najveći deo svoje karijere igrajući u španskom fudbalu za ekipe Hereza, Real Madrida, Ponferadine, Rajo Valjekana, Kasteldefelsa i Alkale, gde je završio svoju karijeru.

On je bio deo tima Hereza koji je ostvario promociju u drugu diviziju u sezoni 2001/22, a tu se zadržao četiri sezone. Nažalost, 2024. godine je podvrgnut teškoj operaciji, a godinama se borio sa teškom bolešću.

- Herez sa velikom tugom obaveštava javnost da je preminuo Borha Ferer Salovera, koji je bio primer snage i otpornosti u borbi sa ozbiljnom bolešću poslednjih godina. Klub želi da izrazi najdublje saučešće porodici, prijateljima i njegovim najbližima u ovim teškim trenucima. Neka počiva u miru - napisao je klub iz Kadiza, a pored toga je objavio i snimak sa natpisom "nećemo te zaboraviti".

Španski mediji ističu da je teška bolest bila povezana sa njegovim mozgom i da je kompleksna operacija bila izvršena upravo nad ovim organom. Nažalost, od toga nije uspeo da se oporavi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO OTKRIĆE POSLE SMRTI ROĐAKA: U zamrzivaču pronašli ljudske ostatke, policija pokrenula istragu

JEZIVO OTKRIĆE POSLE SMRTI ROĐAKA: U zamrzivaču pronašli ljudske ostatke, policija pokrenula istragu