KNEŽEVIĆ: Ambasador EU u Crnoj Gori zabranio dalje otpriznavanje tzv. Kosova, Janko Vukotić i kralj Nikola se prevrću u grobu
PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Satler, nakon usvajanja deklaracije o "otpriznavanju" tzv. Kosova u Skupštini opštine Pljevlja, poručio predstavnicima parlamentarne većine da Evropska unija više neće biti njihov partner ukoliko dođe do novih sličnih inicijativa.
Knežević je ocenio da je takav odnos nedopustiv i poručio da, prema njegovim rečima, "jedan birokrata iz Evropske unije ne može da naređuje Crnoj Gori šta sme, a šta ne sme da radi".
U govoru na svom profilu na Instagramu, Knežević je pomenuo istorijske ličnosti poput serdara Janka Vukotića, Marka Miljanova i kralja Nikole, navodeći da bi se protivili, kako tvrdi, mešanju stranih zvaničnika u unutrašnje odluke Crne Gore.
On je istakao da se, prema njegovim tvrdnjama, jedino Demokratska narodna partija nije saglasila sa takvim pristupom.
- Naš problem takođe je što mi ne slušamo Satlera i ne idemo po instrukcije kod njega. A guverner Crne Gore, predsednik svih predsednika, sunce koje nikad ne zalazi i mesec koji večito bdi nad nama, njegova ekselencija Johan Satler, nakon otpriznavanja tzv. države Kosovo u Skupštini opštine Pljevlja, okupio je parlamentarnu većinu i zapretio im da im on više neće biti partner ukoliko se desi još jedno otpriznavanje takozvane države Kosovo. Nažalost, izgleda da su se svi obavezali da više neće biti otpriznavanja tzv. države Kosovo i položili zakletvu Satleru pod Ribnicom. Nažalost, svi izuzev Demokratske narodne partije, i da sad, kojim slučajem, ovo čuje serdar Janko Vukotić, Marko Miljanov, kralj Nikola, kako jedan birokrata iz Evropske unije naređuje čitavoj Crnoj Gori šta sme, a šta ne sme da radi, verovatno bi se prevrnuli u grobu ili bi ustali iz groba i došli pred sve nas da nas pitaju "Ko ste vi? Čiji ste vi? Za koga smo mi prolivali krv i za koga smo se mi borili svih onih decenija? Za Satlera ili za vas?" Je li serdar Janko Vukotić krvario na Mojkovcu, boreći se protiv Austrijanaca i Nemaca, da bi sada jedan Austrijanac Crnoj Gori objašnjavao da ne smemo da otpriznamo tzv. Kosovo i da bi objašnjavao kako je kralj Nikola bio u zabludi kada je napisao pesmu "Onamo, onamo, za brda ona, da viđu Prizren, ta to je moje, doma ću doć, starina mila tamo me zove, tu moram jednom oružan poć" - poručio je Knežević.
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