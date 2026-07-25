PILETINA SA PEČURKAMA I SIROM: Sočan ručak koji osvaja već na prvi zalogaj

Sočno meso, mirisne pečurke i zapečeni sloj rastopljenog sira stvaraju savršenu kombinaciju ukusa. Priprema je jednostavna, a rezultat izgleda i miriše kao specijalitet iz restorana.

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700 gr pilećeg filea

300 gr pečuraka

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

150–200 g kačkavalja ili mocarele

2 kašike majoneza ili pavlake

2 kašike ulja

1 kašičica slatke mlevene paprike

so, po ukusu

biber, po ukusu

svež peršun za posipanje

Priprema:

Pileći file isecite na kotlete i blago istucite tučkom za meso. Začinite meso solju, biberom i slatkom mlevenom paprikom, prelijte sa malo ulja i ostavite da odstoji 15–20 minuta.

Pečurke isecite na listiće ili sitne kockice, a crni luk sitno iseckajte. Na tiganju zagrejte ulje, propržite crni luk, zatim dodajte pečurke i pržite dok ne ispari sva tečnost. Dodajte sitno iseckan beli luk, posolite, pobiberite i dobro promešajte.

Kotlete kratko zapecite sa obe strane na tiganju, samo dok blago ne porumene. Poređajte ih u pleh ili vatrostalnu posudu. Na svaki kotlet rasporedite pripremljene pečurke. Preko svakog kotleta nanesite tanak sloj majoneza ili pavlake, pa pospite rendanim sirom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20–25 minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena, a sir se otopi i dobije zlatnožutu boju. Po želji pospite sitno seckanim svežim peršunom i poslužite uz pečeni ili kuvani krompir, pirinač, pomfrit ili svežu sezonsku salatu.

Prijatno!