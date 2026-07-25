Ručak dana

PILETINA SA PEČURKAMA I SIROM: Sočan ručak koji osvaja već na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

25. 07. 2026. u 07:00 >> 06:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Sočno meso, mirisne pečurke i zapečeni sloj rastopljenog sira stvaraju savršenu kombinaciju ukusa. Priprema je jednostavna, a rezultat izgleda i miriše kao specijalitet iz restorana.

ПИЛЕТИНА СА ПЕЧУРКАМА И СИРОМ: Сочан ручак који осваја већ на први залогај

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 700 gr pilećeg filea
  • 300 gr pečuraka
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 150–200 g kačkavalja ili mocarele
  • 2 kašike majoneza ili pavlake
  • 2 kašike ulja
  • 1 kašičica slatke mlevene paprike
  • so, po ukusu
  • biber, po ukusu
  • svež peršun za posipanje

Priprema:

Pileći file isecite na kotlete i blago istucite tučkom za meso. Začinite meso solju, biberom i slatkom mlevenom paprikom, prelijte sa malo ulja i ostavite da odstoji 15–20 minuta.

Pečurke isecite na listiće ili sitne kockice, a crni luk sitno iseckajte. Na tiganju zagrejte ulje, propržite crni luk, zatim dodajte pečurke i pržite dok ne ispari sva tečnost. Dodajte sitno iseckan beli luk, posolite, pobiberite i dobro promešajte.

Kotlete kratko zapecite sa obe strane na tiganju, samo dok blago ne porumene. Poređajte ih u pleh ili vatrostalnu posudu. Na svaki kotlet rasporedite pripremljene pečurke. Preko svakog kotleta nanesite tanak sloj majoneza ili pavlake, pa pospite rendanim sirom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20–25 minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena, a sir se otopi i dobije zlatnožutu boju. Po želji pospite sitno seckanim svežim peršunom i poslužite uz pečeni ili kuvani krompir, pirinač, pomfrit ili svežu sezonsku salatu.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta se to dešava sa Ibrom u Kraljevu? (FOTO)
Srbija

0 0

Šta se to dešava sa Ibrom u Kraljevu? (FOTO)

"POSEBNO ističemo da se u konkretnom slučaju ne radi o eksploataciji rečnog materijala kao primarnoj delatnosti, već isključivo o meri redovnog održavanja vodotoka koja se sprovodi u skladu sa zakonom, stručnim uslovima i potrebama sistema zaštite od štetnog dejstva voda."

24. 07. 2026. u 19:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS NAKON KONCERTA ACE LUKASA U NIKŠIĆU: Ima povređenih i uhapšenih - oglasila se policija

HAOS NAKON KONCERTA ACE LUKASA U NIKŠIĆU: Ima povređenih i uhapšenih - oglasila se policija