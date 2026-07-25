PILETINA SA PEČURKAMA I SIROM: Sočan ručak koji osvaja već na prvi zalogaj
Sočno meso, mirisne pečurke i zapečeni sloj rastopljenog sira stvaraju savršenu kombinaciju ukusa. Priprema je jednostavna, a rezultat izgleda i miriše kao specijalitet iz restorana.
- 700 gr pilećeg filea
- 300 gr pečuraka
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 150–200 g kačkavalja ili mocarele
- 2 kašike majoneza ili pavlake
- 2 kašike ulja
- 1 kašičica slatke mlevene paprike
- so, po ukusu
- biber, po ukusu
- svež peršun za posipanje
Priprema:
Pileći file isecite na kotlete i blago istucite tučkom za meso. Začinite meso solju, biberom i slatkom mlevenom paprikom, prelijte sa malo ulja i ostavite da odstoji 15–20 minuta.
Pečurke isecite na listiće ili sitne kockice, a crni luk sitno iseckajte. Na tiganju zagrejte ulje, propržite crni luk, zatim dodajte pečurke i pržite dok ne ispari sva tečnost. Dodajte sitno iseckan beli luk, posolite, pobiberite i dobro promešajte.
Kotlete kratko zapecite sa obe strane na tiganju, samo dok blago ne porumene. Poređajte ih u pleh ili vatrostalnu posudu. Na svaki kotlet rasporedite pripremljene pečurke. Preko svakog kotleta nanesite tanak sloj majoneza ili pavlake, pa pospite rendanim sirom.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20–25 minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena, a sir se otopi i dobije zlatnožutu boju. Po želji pospite sitno seckanim svežim peršunom i poslužite uz pečeni ili kuvani krompir, pirinač, pomfrit ili svežu sezonsku salatu.
Prijatno!
Preporučujemo
KALAMARATA SA ŠKAMPIMA I TIKVICAMA: Kremasta pasta punog ukusa
24. 07. 2026. u 07:00
SLANI ŠTAPIĆI KOJI NESTAJU SA STOLA: Hrskavi zalogaji za svaku priliku
23. 07. 2026. u 20:30
HRSKAVA PITA SA SPANAĆEM I SIROM: Lagan i ukusan obrok koji se brzo priprema
22. 07. 2026. u 11:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLjU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena
Rasel Skozi, IT stručnjak iz Velsa koji je nestao 2002. godine, pronađen je mrtav posle više od 20 godina u gustom šiblju nedaleko od Svonsija. Njegovi posmrtni ostaci identifikovani su pomoću stomatoloških kartona, ali...
24. 07. 2026. u 16:35 >> 17:07
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Srbin autom "pregazio" Dunav i stigao do Hrvatske "ilegalno" - kad moćna reka presuši (FOTO)
POSEBNU pažnju privukao je vozač automobila sa srpskim registarskim oznakama, koji je preko gotovo isušenog dela korita stigao do Vukovarske ade.
24. 07. 2026. u 20:35 >> 20:36
Komentari (0)