U DRŽAVNOM budžetu Ukrajine ostalo je malo novca, pa posle avgusta neće imati da isplate vojsci plate, potvrdili su u Vrhovnoj radi.

Foto AP

Parlamentarac Vadim Ivčenko objašnjava da je doskorašnji ministar odbrane Mihail Fjodorov proizvođačima oružja platio samo 70 odsto od ugovora, a 30 je preusmerio na plate vojnicima. Potom je bio prisiljen da uzme evropski kredit da proizvođačima oružja vrati dug.

Rezervni fond za 2026. godinu je već potrošen. Od 50 milijardi grivni u rezervnom fondu ostalo je samo 700 miliona. Opozicioni parlamentarac Jaroslav Železnjak kaže da u budžetu nema stavke za povećanje plata vojsci, iako je predsednik Vladimir Zelenski pričao da će plate vojsci skočiti do 30.000 grivni. Plate će biti povećane samo zaposlenim u Službi bezbednosti Ukrajine.

Gađaju i civile na odmoru Rukovodstvo Kijeva otvoreno kaže da napadaju civilne ciljeve, pa je jato dronova pogodilo na obali Azovskog mora odmaralište u Kirilovki, u Zaporoškoj oblasti. Gubernator Jevgenij Balicki precizirao je da je poginulo petoro dece i šestoro odraslih iako nema nikakvih vojnih objekata. S druge strane, ruske jedinice nastavile su da bombarduju lučke objekte od Odese do Nikolajeva. Juče su pogođena dva broda sa teretom za ukrajinsku vojsku. Pogođena su bespilotnim letelicama velika skladišta u luci Černomorsk.

Doduše, Fjodorov i Zelenski su priznavali da novca nema u budžetu i tek ih treba "iskamčiti" od sponzora. Na sastanuku sa saveznicima Zelenski je nastojao da pored 90 milijardi kredita za dve godine, Ukrajini daju još 20 milijardi za više plate. Vlada nije uspela da obezbedi potrebnih 270 milijardi grivni, što je oko šest milijardi dolara, da bi mogla da se povećavaju primanja oficira i vojnika.

Veliki problem Zelenskog je što zapadni saveznici uslovljavaju da ukrajinsko rukovodstvo plate za vojsku obezbedi iz državnog budžeta, a ne da za to troši kredit od ove i iduće godine. Roman Kostenko, sekretar Komiteta za nacionalnu bezbednost Vrhovne rade, kazao je 15. juna da saveznici ne žele da se novac iz kredita troši na plate.

Na Zapadu zapravo hoće da se taj kredit troši za kupovinu njihovog oružja. Ni u junskoj korekciji budžeta Ukrajine parlament nije dao "finansijsku injekciju" armiji.