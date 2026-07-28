PORODIČNI I SUKOBI SA AUTORITETIMA Astro savet za utorak, 28. jul: Evo koji su znaci danas pod uticajem napetih aspekata Meseca
MESEC, simbol osećanja, raspoloženja, privatnog života, danas prelazi put od 17. do 29. stepena Jarca, znaka discipline, istrajnosti, ambicije, praveći izazovne aspekte sa Merkurom, Marsom i Saturnom.
Najviše će uticati na Jarčeve, Ovnove, Rakove i Vage. Oni nepovoljno utiču na komunikaciju donoseći rasprave i sukobe sa članovima porodice, autoritetima, nadređenima i roditeljima.
Ove aspekte najviše će osetiti Jarčevi, Ovnov, Rakovi i Vage.
Svetla tačka je trigon između Meseca u poslovičnom Jarcu i isto tako poslovičnoj Devici, aspekt koji može doneti zaradu, naročito preko poslova sa nekretninama, uslužnih delatnosti, dogovora sa uticajnim osobama.
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