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PORODIČNI I SUKOBI SA AUTORITETIMA Astro savet za utorak, 28. jul: Evo koji su znaci danas pod uticajem napetih aspekata Meseca

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

28. 07. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol osećanja, raspoloženja, privatnog života, danas prelazi put od 17. do 29. stepena Jarca, znaka discipline, istrajnosti, ambicije, praveći izazovne aspekte sa Merkurom, Marsom i Saturnom.

ПОРОДИЧНИ И СУКОБИ СА АУТОРИТЕТИМА Астро савет за уторак, 28. јул: Ево који су знаци данас под утицајем напетих аспеката Месеца

Foto: Marcos alvarado / Alamy, Depozitfoto/ merzavka/ piotr_marcinski / Profimedia

Najviše će uticati na Jarčeve, Ovnove, Rakove i Vage. Oni nepovoljno utiču na komunikaciju donoseći rasprave i sukobe sa članovima porodice, autoritetima, nadređenima i roditeljima.

Ove aspekte najviše će osetiti Jarčevi, Ovnov, Rakovi i Vage.

Svetla tačka je trigon između Meseca u poslovičnom Jarcu i isto tako poslovičnoj Devici, aspekt koji može doneti zaradu, naročito preko poslova sa nekretninama, uslužnih delatnosti, dogovora sa uticajnim osobama.

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