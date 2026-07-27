"USKORO NIKO VIŠE NEĆE MORATI DA RADI" Mask šokirao prognozom: Evo ko će nam i kako isplaćivati novac

ZABORAVITE rano ustajanje, gužve na putu do posla i osmočasovno radno vreme. Prema rečima Ilona Maska, sve bi to uskoro moglo da postane prošlost.

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Najpoznatiji svetski tehnološki vizionar i najbogatiji čovek na svetu uveren je da će veštačka inteligencija i humanoidni roboti u veoma bliskoj budućnosti preuzeti gotovo svaki posao koji danas obavljaju ljudi. Rad, tvrdi Mask, više neće biti nužnost, već stvar ličnog izbora.

„Verujem da će rad postati dobrovoljan“, izjavio je izvršni direktor kompanija Tesla i SpaceX u intervjuu za britanski poslovni magazin The Economist.

Veštačka inteligencija najpre preuzima poslove za računarom

Prema Maskovoj viziji, veštačka inteligencija najpre će zameniti ljude u svim poslovima koji se obavljaju na računarima i pametnim telefonima. Posle toga dolaze humanoidni roboti, mašine koje će veštačkoj inteligenciji dati „ruke i noge“ i omogućiti joj da preuzme i fizičke poslove u fabrikama, skladištima, prodavnicama i uslužnim delatnostima.

„Veštačka inteligencija moći će da obavlja svaki posao bolje od bilo kog čoveka“, uveren je Mask.

Posebno je istakao programere. Tvrdi da je veštačka inteligencija već sada bolja od najmanje 90 odsto profesionalnih softverskih inženjera i da se ubrzano približava nivou na kojem će nadmašiti čak 99 odsto ljudi u programiranju.

Ako mašine preuzmu kancelarijske, proizvodne i uslužne delatnosti, proizvodiće više robe i pružati više usluga nego što je to danas moguće. Ljudi više neće morati da rade kako bi preživeli ili obezbedili egzistenciju.

Mask rad upoređuje sa baštovanstvom. Niko danas ne mora da uzgaja sopstveno voće i povrće jer ga može jeftinije kupiti u prodavnici. Ipak, mnogi se baštovanstvom bave iz zadovoljstva. Upravo tako će, smatra on, izgledati i budućnost rada. Ljudi će raditi zato što žele, a ne zato što moraju.

„Era neverovatnog izobilja“

Mask procenjuje da će veštačka inteligencija nadmašiti ukupnu ljudsku inteligenciju za otprilike pet godina. Posle toga, tvrdi, čovečanstvo ulazi u ono što naziva „erom neverovatnog izobilja“.

„Svaka osoba moći će da ima sve što može da zamisli“, poručio je Mask.

Budući da će roboti i veštačka inteligencija moći da proizvode gotovo sve što je potrebno, otvoriće se prostor za do sada nezamisliv nivo prosperiteta.

Međutim, upravo je odgovor na pitanje ko će kontrolisati svet u kojem veštačka inteligencija nadmašuje čoveka izazvao najveću pažnju. Odnos između ljudi i superinteligentne veštačke inteligencije Mask je uporedio sa odnosom ljudi i šimpanzi.

„Teško je zamisliti da šimpanza ima kontrolu“, rekao je.

Mask smatra da je razvoj veštačke inteligencije i robotike praktično nemoguće zaustaviti. Čak i kada bi postojalo „dugme za zaustavljanje“, kaže da ga „verovatno ne bi trebalo pritisnuti“.

Umesto borbe protiv tehnološkog razvoja, predlaže drugačiji pristup.

„Uživajmo u vožnji“, poručio je.

Sa dozom ironije osvrnuo se i na sopstvenu ulogu u razvoju veštačke inteligencije. Kaže da su njegovi pokušaji da razvije bezbedniju veštačku inteligenciju, između ostalog i kao jedan od suosnivača kompanije OpenAI, na kraju samo dodatno ubrzali razvoj tehnologije.

Njegov zaključak sažet je u jednoj rečenici:

„Ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se.“

Od čega će ljudi živeti ako ne budu radili

Samo po sebi nameće se pitanje od čega će ljudi živeti ako ne budu radili. Mask veruje da će budućnost doneti model koji naziva „univerzalni visoki dohodak“, svojevrsni garantovani prihod koji bi svim građanima omogućio visok životni standard.

Prema njegovoj zamisli, država bi građanima jednostavno isplaćivala novac.

Njegova računica glasi da će veštačka inteligencija i roboti proizvoditi toliko robe i pružati toliko usluga da će nastati izobilje svega. U takvim uslovima država bi mogla da deli novac bez automatskog izazivanja inflacije.

Ako proizvodnja koju obavljaju roboti bude rasla brže od količine novca u opticaju, cene bi, smatra Mask, mogle čak i da padaju.

Ipak, ni on ne krije da prelazak u takav, do juče utopijski svet, neće biti bezbolan.

Koliko će trajati i kakve će društvene posledice ostaviti, ostaje jedno od najvećih otvorenih pitanja tehnološke revolucije koja je već počela.

„Mislim da će to biti trnovit put“, priznao je Mask.