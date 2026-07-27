Politika

VUČIĆ OPROSTIO KOLJAČU IZ KRAGUJEVCA (VIDEO)

В.Н.

27. 07. 2026. u 11:10

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom objavom na društvenim mrežama, povodom jezivih pretnji smrću koje je dobio juče.

ВУЧИЋ ОПРОСТИО КОЉАЧУ ИЗ КРАГУЈЕВЦА (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik je objavio video u ijem opisu stoji jasna poruka: 

- Na kraju, pobedićemo i ujedinićemo Srbiju!

Na samom početku videa, prikaza je monstruozni video isečak u kome muškarac predsedniku upućuje jezive pretnje smrću.

- Saša Stojanović koji živi u Beloševcu kod Kragujevca, siguran sam nije ovoliko loš i nije ovakav zločinac kakvim je sebe želeo da prestavi. Sigran sam jer ovo što jeo izgovorio je plod manipulacije onih koju su hteli da nam podele Srbiju, onih koji su nam delili porodice, onih koji su preko svojih mejnstrim medija i društvenih mreža ogromnim novcem spolja, želeli da razore našu voljenu otadžbinu - rekao je predsednik na početku obraćanja.

- Saša Stojanović je samo jedan od ljudi koji je podlegao njihovim lažima i neistinama. Ja nisam tužilac ni sudija, i ma koliko ovo bilo odvratno za slušati, pokušaću procesno-pravno da mu pomognem. Mogu, ne zato što sam predsednik, već zato što sam bio meta ovako gnusne pretnje. Rećiću, i to mu svakako pomaže u postupku, da se ne osećam ugroženim - dodao je predsednik i nastavio:

- Ne osećam se ugroženim, jer sam siguran da se u njemu krije, na kraju krajeva dobar domaćin i Šumadinac, kojeg je neko zaveo strašnim lažima i jezivim neistinama. Radujem se tome što će za pola godine ili godinu, ne da kaže 'izvinite predsedniče' već 'izvini Aleksandre' i što će da se raduje novoj obilaznici oko Kragujevca i tome što je Stelantis u Kragujevcu možda najupsešnija fabrika Stelantisa u svetu. Uspeli smo to da uradio uprkos ogromnoj skepsi - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je uvek spreman da pruži ruku i da oprosti Stojanoviću sve šta je rekao.

- Ja ne želim da delim porodice, ne želim da delim Srbiju, želim nas sve zajedno ujedinjene oko istog stola i oko ljubavi prema našoj otadžbini - rekao je predsednik. 

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