Tenis

TENISKI SVET JE ZATEČEN! Legenda otkrila šta se dešava sa Karlosom Alkarazom

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28. 07. 2026. u 08:21

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Povratak Karlosa Alkaraza na teren i dalje je pod velikim velom tajne. Sve su glasnije procene da bi španski teniser zbog teške povrede mogao da propusti i poslednji grend slem sezone – Ju-Es open u Njujorku.

ТЕНИСКИ СВЕТ ЈЕ ЗАТЕЧЕН! Легенда открила шта се дешава са Карлосом Алкаразом

FOTO: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Ljubitelji tenisa širom sveta sa nestrpljenjem iščekuju bilo kakvu pozitivnu vest o trećem reketu planete, ali poslednje informacije donose samo brigu. Alkaraz je van stroja već puna tri meseca, još od kada je povredio zglob na samom startu turnira u Barseloni.

Zbog ove nezgodne povrede, mladi Španac je bio prinuđen da propusti ključni deo sezone – masterse u Madridu i Rimu, kao i najvažnije turnire na šljaci i travi: Rolan Garos, Kvins i Vimbldon.

Iako su postojale optimistične najave da će se Alkaraz vratiti na predstojećem Mastersu u Sinsinatiju, realnost na terenu izgleda znatno drugačije.

Nekadašnji četvrti teniser sveta i finalista Ju-Es opena, Greg Rusedski, javno je izrazio ozbiljnu sumnju u brz oporavak dvostrukog grend slem šampiona. Njegove reči preneo je portal Tennis365, a one su prilično uzdrmale tenisku javnost.

"Na osnovu onoga što sam video na snimku koji je nedavno objavio, nisam siguran da će Karlos moći da igra u Sinsinatiju za dve nedelje. Ako propusti taj masters, vrlo verovatno neće igrati ni na Ju-Es openu", izjavio je Rusedski.

Britanac veruje da Alkarazov tim neće donositi ishitrene odluke i da mladi as neće rizikovati povratak na teren ukoliko ne bude sto odsto spreman i oporavljen.

"Ako se ne pojavi u Sinsinatiju, neće igrati ni u Njujorku. To bi moglo da znači još dužu pauzu, možda čak i do kraja sezone. Jedno je sigurno – ne sme da žuri. Nisam optimista, ali Alkaraz je preko potreban tenisu i iskreno se nadam da će se uspešno oporaviti i uskoro vratiti", jasan je bio bivši as.

Alkaraz je tek nedavno počeo postepeno i uz ogroman oprez da trenira desnom rukom. Koliko je situacija ozbiljna govori i činjenica da je već zvanično otkazao učešće na mastersu u Montrealu.

Planirani povratak u Sinsinatiju trebalo je da posluži kao idealna priprema za izazove koji ga čekaju u Njujorku. Kako stručnjaci upozoravaju, na Flašing Medouzu se igra na tri dobijena seta, što donosi ogromne fizičke napore. Pre tako teških mečeva, Alkaraz jednostavno mora da testira zglob u kraćim formatima, a Sinsinati je bio savršeno mesto za to. Ukoliko ovaj test izostane, male su šanse da ćemo Španca gledati na poslednjem grend slemu u godini.

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