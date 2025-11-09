Salate i čorbe

SALATA OD POVRĆA I JAJA: Nestaje sa stola za nekoliko minuta - Vaš novi omiljeni recept!

Milena Tomasevic

09. 11. 2025. u 09:49

AKO tražite ideju za brzu, osvežavajuću i ukusnu salatu koja će oduševiti svakoga za stolom, ova kombinacija povrća i jaja biće vaš novi omiljeni recept.

САЛАТА ОД ПОВРЋА И ЈАЈА: Нестаје са стола за неколико минута - Ваш нови омиљени рецепт!

FOTO: Novosti

Lagana, hrskava i kremasta – savršena za svaki obrok.

Sastojci:

  • 1 svež krastavac
  • 2 paradajza
  • 1 crvena paprika
  • 1/2 crvenog luka
  • 3 tvrdo kuvana jaja
  • 2 kašike majoneza
  • 2 kašike jogurta
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Iseckajte krastavac, paradajz i papriku. Tanko iseckajte crveni luk. Oljuštite i iseckajte tvrdo kuvana jaja.

Sve sastojke stavite u veću činiju. Dodajte majonez, jogurt, so i biber. Lagano promešajte da se sve sjedini. 

Salatu ohladite u frižideru najmanje 15 minuta pre serviranja.

Savet:

Salatu možete poslužiti samostalno kao laganu večeru ili uz roštilj, pileće meso ili ribu. Po želji, dodajte malo fete ili nekoliko kapi limunovog soka za osvežavajuću notu.

Uživajte!

 

