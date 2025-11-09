SALATA OD POVRĆA I JAJA: Nestaje sa stola za nekoliko minuta - Vaš novi omiljeni recept!

AKO tražite ideju za brzu, osvežavajuću i ukusnu salatu koja će oduševiti svakoga za stolom, ova kombinacija povrća i jaja biće vaš novi omiljeni recept.

FOTO: Novosti

Lagana, hrskava i kremasta – savršena za svaki obrok.

Sastojci:

1 svež krastavac

2 paradajza

1 crvena paprika

1/2 crvenog luka

3 tvrdo kuvana jaja

2 kašike majoneza

2 kašike jogurta

so i biber po ukusu

Priprema:

Iseckajte krastavac, paradajz i papriku. Tanko iseckajte crveni luk. Oljuštite i iseckajte tvrdo kuvana jaja.

Sve sastojke stavite u veću činiju. Dodajte majonez, jogurt, so i biber. Lagano promešajte da se sve sjedini.

Salatu ohladite u frižideru najmanje 15 minuta pre serviranja.

Savet:

Salatu možete poslužiti samostalno kao laganu večeru ili uz roštilj, pileće meso ili ribu. Po želji, dodajte malo fete ili nekoliko kapi limunovog soka za osvežavajuću notu.

Uživajte!