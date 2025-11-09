SALATA OD POVRĆA I JAJA: Nestaje sa stola za nekoliko minuta - Vaš novi omiljeni recept!
AKO tražite ideju za brzu, osvežavajuću i ukusnu salatu koja će oduševiti svakoga za stolom, ova kombinacija povrća i jaja biće vaš novi omiljeni recept.
Lagana, hrskava i kremasta – savršena za svaki obrok.
Sastojci:
- 1 svež krastavac
- 2 paradajza
- 1 crvena paprika
- 1/2 crvenog luka
- 3 tvrdo kuvana jaja
- 2 kašike majoneza
- 2 kašike jogurta
- so i biber po ukusu
Priprema:
Iseckajte krastavac, paradajz i papriku. Tanko iseckajte crveni luk. Oljuštite i iseckajte tvrdo kuvana jaja.
Sve sastojke stavite u veću činiju. Dodajte majonez, jogurt, so i biber. Lagano promešajte da se sve sjedini.
Salatu ohladite u frižideru najmanje 15 minuta pre serviranja.
Savet:
Salatu možete poslužiti samostalno kao laganu večeru ili uz roštilj, pileće meso ili ribu. Po želji, dodajte malo fete ili nekoliko kapi limunovog soka za osvežavajuću notu.
Uživajte!
