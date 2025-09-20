SALATA OD PATLIDŽANA I PAPRIKE: Osvežavajuća, mirisna i puna boja
Idealna je i kao lagani ručak i kao prilog uz meso ili ribu, a priprema se jednostavno i bez dugog čekanja.
- 800 gr patliidžana
- 1 kašičica soli
- ulje (za prženje/pečenje)
- 2 paprike raznih boja
- šaka svežeg peršuna
Marinada
- 3 kašike maslinovog ulja
- 2 kašike soja sosa
- sok od ½ limuna
- 2 kašičice susamovih semenki
- crni biber, ½ kašičice mlevene crvene paprike
- 1 kašičica šećera
- 3 čena belog luka (usitnjena)
Priprema
Patlidžan isecite na trake, posolite, ostavite 10–15 min da pusti vodu, zatim osušite. Propržite ili pecite na 200 °S oko 20 min. Paprike isecite na trake i takođe kratko propržite ili ispecite. U činiji pomešajte toplo povrće sa sitno sečenim peršunom. U manjoj posudi izmešajte sve sastojke za marinadu, prelijte preko povrća i dobro izmešajte. Ostavite 10–15 min da se ukusi spoje i poslužite mlako ili ohlađeno.
Prijatno!
