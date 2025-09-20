Salate i čorbe

SALATA OD PATLIDŽANA I PAPRIKE: Osvežavajuća, mirisna i puna boja

Milena Tomasevic

20. 09. 2025. u 07:00

Idealna je i kao lagani ručak i kao prilog uz meso ili ribu, a priprema se jednostavno i bez dugog čekanja.

САЛАТА ОД ПАТЛИЏАНА И ПАПРИКЕ: Освежавајућа, мирисна и пуна боја

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 800 gr patliidžana
  • 1 kašičica soli
  • ulje (za prženje/pečenje)
  • 2 paprike raznih boja
  • šaka svežeg peršuna

Marinada

  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 2 kašike soja sosa
  • sok od ½ limuna
  • 2 kašičice susamovih semenki
  • crni biber, ½ kašičice mlevene crvene paprike
  • 1 kašičica šećera
  • 3 čena belog luka (usitnjena)

Priprema

Patlidžan isecite na trake, posolite, ostavite 10–15 min da pusti vodu, zatim osušite. Propržite ili pecite na 200 °S oko 20 min. Paprike isecite na trake i takođe kratko propržite ili ispecite. U činiji pomešajte toplo povrće sa sitno sečenim peršunom. U manjoj posudi izmešajte sve sastojke za marinadu, prelijte preko povrća i dobro izmešajte. Ostavite 10–15 min da se ukusi spoje i poslužite mlako ili ohlađeno.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PAPRIKA U SENFU: Zimnica puna ukusa
Salate i čorbe

0 3

PAPRIKA U SENFU: Zimnica puna ukusa

Kad krene sezona paprike, pravi je trenutak da se spremi nešto što će cele zime krasiti trpezu. Paprika u senfu je klasik među zimnicom – blago kisela, pikantna i neodoljivo mirisna. Savršeno ide uz pečenje, ribu, ali i uz domaći hleb kao mali gurmanski zalogaj.

19. 09. 2025. u 16:00

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PAPRIKA U SENFU: Zimnica puna ukusa
Salate i čorbe

0 3

PAPRIKA U SENFU: Zimnica puna ukusa

Kad krene sezona paprike, pravi je trenutak da se spremi nešto što će cele zime krasiti trpezu. Paprika u senfu je klasik među zimnicom – blago kisela, pikantna i neodoljivo mirisna. Savršeno ide uz pečenje, ribu, ali i uz domaći hleb kao mali gurmanski zalogaj.

19. 09. 2025. u 16:00

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)