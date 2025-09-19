Salate i čorbe

KINOA SALATA: Recept za salatu punu boja i svežine

Milena Tomasevic

19. 09. 2025. u 17:00

Lagana, hranljiva i prepuna ukusa, ova salata od kinoe i raznovrsnog povrća idealna je za sve koji traže zdrav obrok bez mnogo truda.

Sastojci

  • 200 gr kinoe
  • 1 crvena paprika
  • 1 tikvica
  • 1 šargarepa
  • 100 gr graška
  • 1 crveni luk
  • sok od 1 limuna
  • maslinovo ulje
  • so i biber po ukusu

Priprema

Kinou dobro isperite pod hladnom vodom, pa kuvajte u 500 ml vode oko 15 minuta. Dok se kinoa kuva, povrće isecite na sitne kockice. Na malo maslinovog ulja propržite crveni luk dok ne postane staklast. Dodajte papriku, tikvicu, šargarepu i grašak; dinstajte 5–7 minuta. Umešajte skuvanu kinou u povrće i sve dobro promešajte. Začinite svežim sokom od limuna, solju i biberom. Poslužite toplo ili ohlađeno.

Prijatno!

