KINOA SALATA: Recept za salatu punu boja i svežine
Lagana, hranljiva i prepuna ukusa, ova salata od kinoe i raznovrsnog povrća idealna je za sve koji traže zdrav obrok bez mnogo truda.
Sastojci
- 200 gr kinoe
- 1 crvena paprika
- 1 tikvica
- 1 šargarepa
- 100 gr graška
- 1 crveni luk
- sok od 1 limuna
- maslinovo ulje
- so i biber po ukusu
Priprema
Kinou dobro isperite pod hladnom vodom, pa kuvajte u 500 ml vode oko 15 minuta. Dok se kinoa kuva, povrće isecite na sitne kockice. Na malo maslinovog ulja propržite crveni luk dok ne postane staklast. Dodajte papriku, tikvicu, šargarepu i grašak; dinstajte 5–7 minuta. Umešajte skuvanu kinou u povrće i sve dobro promešajte. Začinite svežim sokom od limuna, solju i biberom. Poslužite toplo ili ohlađeno.
Prijatno!
