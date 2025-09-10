ZDRAV TIGANJ SA PILETINOM I POVRĆEM: Recept za zdrav obrok
Lagano, šareno i puno ukusa – jelo koje spaja zdrave namirnice i jednostavnu pripremu.
Sastojci
- 4 pileća filea
- 2 kašike maslinovog ulja
- začini (beli i crni luk u prahu, paprika, timijan, origano, so, biber)
- 1 šolja šargarepe
- 1 šolja paprika
- 1 šolja tikvica
- ½ šolje čeri paradajza
- ½ šolje pilećeg bujona
- svež peršun
Priprema
Ispržite začinjena pileća prsa po 6–7 minuta sa svake strane i izvadite. U istom tiganju kratko dinstajte šargarepu, dodajte paprike i tikvice, pa čeri paradajz. Dolite bujon, vratite piletinu i krčkajte poklopljeno 5–6 minuta. Pospite peršunom i poslužite toplo.
Prijatno!
