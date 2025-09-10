Ručak dana

ZDRAV TIGANJ SA PILETINOM I POVRĆEM: Recept za zdrav obrok

Milena Tomasevic

10. 09. 2025. u 14:00

Lagano, šareno i puno ukusa – jelo koje spaja zdrave namirnice i jednostavnu pripremu.

ЗДРАВ ТИГАЊ СА ПИЛЕТИНОМ И ПОВРЋЕМ: Рецепт за здрав оброк

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 4 pileća filea 
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • začini (beli i crni luk u prahu, paprika, timijan, origano, so, biber)
  • 1 šolja šargarepe
  • 1 šolja paprika
  • 1 šolja tikvica
  • ½ šolje čeri paradajza
  • ½ šolje pilećeg bujona
  • svež peršun

Priprema
Ispržite začinjena pileća prsa po 6–7 minuta sa svake strane i izvadite. U istom tiganju kratko dinstajte šargarepu, dodajte paprike i tikvice, pa čeri paradajz. Dolite bujon, vratite piletinu i krčkajte poklopljeno 5–6 minuta. Pospite peršunom i poslužite toplo.

Prijatno!

