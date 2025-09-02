PILETINA U KREMASTOM PARADAJZ SOSU SA TESTENINOM: Savršen recept za porodični ručak ili romantičnu večeru!

KADA se spoje miris bosiljka, sočna piletina i kremasta testenina, nastaje jelo koje osvaja i oko i nepce. Ovo je savršen recept za porodični ručak ili romantičnu večeru – jednostavan za pripremu, a izgleda kao da je stigao direktno iz najboljeg restorana!

FOTO: Novosti

Sastojci:

2–3 pileća fileta

250 g špageta ili druge testenine

2 kašike maslinovog ulja

2 čena belog lra

1 crni luk

200 ml pavlake za kuvanje

200 ml paradajz sosa (pasirani paradajz ili pelat)

50 gr parmezana

so i biber po ukusu

1 kašičica slatke paprike (opciono i malo ljute)

svež bosiljak ili peršun za posipanje

Priprema:

Piletinu začini solju, biberom i paprikom, pa ispeci na tiganju dok ne dobije zlatnu koricu. Izvadi je sa strane.

U istoj šerpi dodaj maslinovo ulje, proprži luk i beli luk. Dodaj paradajz sos, začine i kratko kuvaj.

Dodaj pavlaku i izmešaj, pa ubaci skuvanu testeninu. Piletinu iseckaj na filete i vrati preko testenine u sos. Pospi rendanim parmezanom i svežim bosiljkom.

Prijatno!