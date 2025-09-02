Ručak dana

PILETINA U KREMASTOM PARADAJZ SOSU SA TESTENINOM: Savršen recept za porodični ručak ili romantičnu večeru!

KADA se spoje miris bosiljka, sočna piletina i kremasta testenina, nastaje jelo koje osvaja i oko i nepce. Ovo je savršen recept za porodični ručak ili romantičnu večeru – jednostavan za pripremu, a izgleda kao da je stigao direktno iz najboljeg restorana!

FOTO: Novosti

Sastojci: 

  • 2–3 pileća fileta 
  • 250 g špageta ili druge testenine
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 2 čena belog lra 
  • 1 crni luk 
  • 200 ml pavlake za kuvanje
  • 200 ml paradajz sosa (pasirani paradajz ili pelat)
  • 50 gr parmezana 
  • so i biber po ukusu
  • 1 kašičica slatke paprike (opciono i malo ljute)
  • svež bosiljak ili peršun za posipanje

Priprema: 

Piletinu začini solju, biberom i paprikom, pa ispeci na tiganju dok ne dobije zlatnu koricu. Izvadi je sa strane.

U istoj šerpi dodaj maslinovo ulje, proprži luk i beli luk. Dodaj paradajz sos, začine i kratko kuvaj. 

Dodaj pavlaku i izmešaj, pa ubaci skuvanu testeninu. Piletinu iseckaj na filete i vrati preko testenine u sos. Pospi rendanim parmezanom i svežim bosiljkom.

Prijatno!

