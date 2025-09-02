PILETINA U KREMASTOM PARADAJZ SOSU SA TESTENINOM: Savršen recept za porodični ručak ili romantičnu večeru!
KADA se spoje miris bosiljka, sočna piletina i kremasta testenina, nastaje jelo koje osvaja i oko i nepce. Ovo je savršen recept za porodični ručak ili romantičnu večeru – jednostavan za pripremu, a izgleda kao da je stigao direktno iz najboljeg restorana!
Sastojci:
- 2–3 pileća fileta
- 250 g špageta ili druge testenine
- 2 kašike maslinovog ulja
- 2 čena belog lra
- 1 crni luk
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 200 ml paradajz sosa (pasirani paradajz ili pelat)
- 50 gr parmezana
- so i biber po ukusu
- 1 kašičica slatke paprike (opciono i malo ljute)
- svež bosiljak ili peršun za posipanje
Priprema:
Piletinu začini solju, biberom i paprikom, pa ispeci na tiganju dok ne dobije zlatnu koricu. Izvadi je sa strane.
U istoj šerpi dodaj maslinovo ulje, proprži luk i beli luk. Dodaj paradajz sos, začine i kratko kuvaj.
Dodaj pavlaku i izmešaj, pa ubaci skuvanu testeninu. Piletinu iseckaj na filete i vrati preko testenine u sos. Pospi rendanim parmezanom i svežim bosiljkom.
Prijatno!
