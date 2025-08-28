SOČNI PATLIDŽAN SA TIKVICAMA I MESOM: Recept za tavu sa mlevenim mesom i povrćem
Jelo puno boja i ukusa – pečeni patlidžan i tikvica u kombinaciji sa mlevenim mesom, paprikama i paradajz sosom stvaraju savršenu tavu za porodični ručak
- 2 patlidžana
- 2 tikvice
- 2 crna luka
- 4 čena belog luka
- 1 crvena paprika
- 1 zelena paprika
- 300 gr mlevenog junećeg mesa
- 5 kašika maslinovog ulja
- 1 kašika paradajz sosa (koncentrat)
- 8 kašika paradajz pirea
- So i crni biber
- 1 kašika crvene paprike
- 1 kašika timijana
- 300-350 ml vode
- 3 kašike seckanog peršuna
Isecite patlidžane i tikvice na trake debljine 5 cm. Položite ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pospite maslinovim uljem, malo posolite i pecite na 200 stepeni 25 minuta.
U međuvremenu, povrće pecite u tiganju sa 5 kašika maslinovog ulja. Propržite mleveno meso dok ne promeni boju. Dodajte luk iseckan na tanke trakice i nastavite sa kuvanjem dok luk ne omekša. Zatim nastavite sa dodavanjem paprika isečenih na kolutove debljine 2 cm. Mešajte 2 minuta i dodajte 1 kašiku sosa i 8 kašika paradajz pirea. Mešajte dok sos ne počne da ključa. Ukus dodajte so i crvenu papriku, crni biber, timijan. Dobro promešajte, a zatim dodajte pečeno povrće u tiganj. Dobro ih poravnajte u tiganju i dodajte vodu. Poklopite i ostavite da se krčka oko 15 minuta na srednjoj temperaturi. Na kraju, nakon što se sve skuva, dodajte 2-3 kašike sitno seckanog peršuna.
Prijatno!
