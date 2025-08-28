Ručak dana

SOČNI PATLIDŽAN SA TIKVICAMA I MESOM: Recept za tavu sa mlevenim mesom i povrćem

Milena Tomasevic

28. 08. 2025. u 21:40

Jelo puno boja i ukusa – pečeni patlidžan i tikvica u kombinaciji sa mlevenim mesom, paprikama i paradajz sosom stvaraju savršenu tavu za porodični ručak

СОЧНИ ПАТЛИЏАН СА ТИКВИЦАМА И МЕСОМ: Рецепт за таву са млевеним месом и поврћем

FOTO: Novosti

  • 2  patlidžana
  • 2 tikvice
  • 2 crna luka
  • 4 čena belog luka
  • 1 crvena paprika
  • 1 zelena paprika
  • 300 gr mlevenog junećeg mesa
  • 5 kašika maslinovog ulja
  • 1 kašika paradajz sosa (koncentrat)
  • 8 kašika paradajz pirea
  • So i crni biber
  • 1 kašika crvene paprike
  • 1 kašika timijana
  • 300-350 ml vode 
  • 3 kašike seckanog peršuna

Isecite patlidžane i tikvice na trake debljine 5 cm. Položite ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pospite maslinovim uljem, malo posolite i pecite na 200 stepeni 25 minuta.
U međuvremenu, povrće pecite u tiganju sa 5 kašika maslinovog ulja. Propržite mleveno meso dok ne promeni boju. Dodajte luk iseckan na tanke trakice i nastavite sa kuvanjem dok luk ne omekša. Zatim nastavite sa dodavanjem paprika isečenih na kolutove debljine 2 cm. Mešajte 2 minuta i dodajte 1 kašiku sosa i 8 kašika paradajz pirea. Mešajte dok sos ne počne da ključa. Ukus dodajte so i crvenu papriku, crni biber, timijan. Dobro promešajte, a zatim dodajte pečeno povrće u tiganj. Dobro ih poravnajte u tiganju i dodajte vodu. Poklopite i ostavite da se krčka oko 15 minuta na srednjoj temperaturi. Na kraju, nakon što se sve skuva, dodajte 2-3 kašike sitno seckanog peršuna. 

Prijatno!

HUMANOST NA DELU: Snaga solidarnosti i dobročinstva

HUMANOST NA DELU: Snaga solidarnosti i dobročinstva