TROPSKA CITRUSNA SANGRIJA: Napitak za svečane trenutke
Ova tropska citrusna sangrija spaja tradicionalni praznični napitak sa egzotičnim voćem i kokosovim prizvukom. Idealna je za praznična druženja – osvežavajuća, mirisna i šarena, da svaku trpezu učini još svečanijom.
Sastojci:
- 1 flaša belog vina
- 1 šolja soka od ananasa
- 1/2 šolje ruma od kokosa
- 1 pomorandža, isečena
- 1 limeta, isečena
- 1 šolja iseckanog manga
- 1 šolja gazirane vode
Priprema:
U velikom bokalu pomešajte belo vino, sok od ananasa i rum od kokosa. Lagano promešajte. Dodajte isečenu pomorandžu, limetu i komadiće manga u smesu. Ohladite najmanje 2 sata kako bi se ukusi sjedinili. Neposredno pre serviranja, dodajte gaziranu vodu za osvežavajući šmek.Sipajte u čaše, ukrasite kriškom citrusa – i uživajte u prazničnom tropskom preokretu!
Uživajte!
"ZELENSKI POČINjE DA LUDI, VIDI ČUDOVIŠTA" Reakcija Sijarta na tvrdnju o dronovima u Ukrajini
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "počinje da ludi", povodom njegove izjave da je bilo kršenja vazdušnog prostora Ukrajine izviđačkim dronovima, za koje je naveo da su verovatno bili mađarski.
26. 09. 2025. u 17:14
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)