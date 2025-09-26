Pošalji recept

TROPSKA CITRUSNA SANGRIJA: Napitak za svečane trenutke

Milena Tomasevic

26. 09. 2025. u 17:00

Ova tropska citrusna sangrija spaja tradicionalni praznični napitak sa egzotičnim voćem i kokosovim prizvukom. Idealna je za praznična druženja – osvežavajuća, mirisna i šarena, da svaku trpezu učini još svečanijom.

Sastojci:

  • 1 flaša belog vina 
  • 1 šolja soka od ananasa 
  • 1/2 šolje ruma od kokosa 
  • 1 pomorandža, isečena 
  • 1 limeta, isečena 
  • 1 šolja iseckanog manga 
  • 1 šolja gazirane vode 

Priprema:

U velikom bokalu pomešajte belo vino, sok od ananasa i rum od kokosa. Lagano promešajte. Dodajte isečenu pomorandžu, limetu i komadiće manga u smesu. Ohladite najmanje 2 sata kako bi se ukusi sjedinili. Neposredno pre serviranja, dodajte gaziranu vodu za osvežavajući šmek.Sipajte u čaše, ukrasite kriškom citrusa – i uživajte u prazničnom tropskom preokretu!

Uživajte!

