Peciva i pite

PEČENA TORTILJA SA SPANAĆEM, FETA SIROM I JAJIMA: Ideja za savršen doručak ili večeru

Milena Tomasevic

20. 02. 2026. u 07:30

U moru složenih recepata, ponekad je najbolji izbor upravo jednostavnost. Ova pečena tortilja spaja zdrave namirnice i brzu pripremu u obrok koji se pamti.

ПЕЧЕНА ТОРТИЉА СА СПАНАЋЕМ, ФЕТА СИРОМ И ЈАЈИМА: Идеја за савршен доручак или вечеру

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 velika tortilja
1 šaka svežeg spanaća
50–70 g feta sira
6–8 čeri paradajza
2 jaja
2–3 kašike mleka
so, biber
origano
maslinovo ulje (po želji)

Priprema:

Vatrostalnu posudu blago premažite uljem. Stavite tortilju u posudu tako da formirate korpicu. Dodajte spanać, izmrvljen feta sir i prepolovljene čeri paradajze. Dodajte dva jaja i malo promešajte, malo mleka, so, biber i origano preko fila. Pecite u rerni na 180°C oko 18–22 minuta, dok jaja ne budu pečena, a tortilja hrskava.

Serviranje:

Poslužite uz kiselo mleko, grčki jogurt ili svežu salatu (rukola i šargarepa).

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Istražujemo: Kolika je stvarna rasprostranjenost bolesti zavisnosti od igara na sreću u Srbiji?

Istražujemo: Kolika je stvarna rasprostranjenost bolesti zavisnosti od igara na sreću u Srbiji?