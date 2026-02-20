PEČENA TORTILJA SA SPANAĆEM, FETA SIROM I JAJIMA: Ideja za savršen doručak ili večeru

U moru složenih recepata, ponekad je najbolji izbor upravo jednostavnost. Ova pečena tortilja spaja zdrave namirnice i brzu pripremu u obrok koji se pamti.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 velika tortilja

1 šaka svežeg spanaća

50–70 g feta sira

6–8 čeri paradajza

2 jaja

2–3 kašike mleka

so, biber

origano

maslinovo ulje (po želji)

Priprema:

Vatrostalnu posudu blago premažite uljem. Stavite tortilju u posudu tako da formirate korpicu. Dodajte spanać, izmrvljen feta sir i prepolovljene čeri paradajze. Dodajte dva jaja i malo promešajte, malo mleka, so, biber i origano preko fila. Pecite u rerni na 180°C oko 18–22 minuta, dok jaja ne budu pečena, a tortilja hrskava.

Serviranje:

Poslužite uz kiselo mleko, grčki jogurt ili svežu salatu (rukola i šargarepa).

Prijatno!