PEČENA TORTILJA SA SPANAĆEM, FETA SIROM I JAJIMA: Ideja za savršen doručak ili večeru
U moru složenih recepata, ponekad je najbolji izbor upravo jednostavnost. Ova pečena tortilja spaja zdrave namirnice i brzu pripremu u obrok koji se pamti.
Sastojci:
1 velika tortilja
1 šaka svežeg spanaća
50–70 g feta sira
6–8 čeri paradajza
2 jaja
2–3 kašike mleka
so, biber
origano
maslinovo ulje (po želji)
Priprema:
Vatrostalnu posudu blago premažite uljem. Stavite tortilju u posudu tako da formirate korpicu. Dodajte spanać, izmrvljen feta sir i prepolovljene čeri paradajze. Dodajte dva jaja i malo promešajte, malo mleka, so, biber i origano preko fila. Pecite u rerni na 180°C oko 18–22 minuta, dok jaja ne budu pečena, a tortilja hrskava.
Serviranje:
Poslužite uz kiselo mleko, grčki jogurt ili svežu salatu (rukola i šargarepa).
Prijatno!
