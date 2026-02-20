DVODNEVNA POSETA: Vučić u Zaječarskom i Borskom okrugu
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u dvodnevnoj poseti Zaječarskom i Borskom okrugu, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Kako se navodi, detaljan program posete biće naknadno poslat.
BONUS VIDEO:
Elitni padobranci Srbije na novom RA-1 sistemu! Spektakularni skokovi 63. brigade u Nišu
Preporučujemo
BRNABIĆEVA ODGOVORILA N1: Vučić je kriv što je Šolak prodao svoje medije?!
19. 02. 2026. u 14:29
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)