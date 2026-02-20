Politika

DVODNEVNA POSETA: Vučić u Zaječarskom i Borskom okrugu

В.Н.

20. 02. 2026. u 07:59

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u dvodnevnoj poseti Zaječarskom i Borskom okrugu, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Kako se navodi, detaljan program posete biće naknadno poslat.

