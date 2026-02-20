SAHRANA LJILJANE ZELEN KARADŽIĆ (81) DANAS NA PALAMA: Do kraja dostojanstveno nosila Radovanov pečat (FOTO)

PORODICA i prijatelji oprostiće se danas od Ljiljane Zelen Karadžić (81) , supruge prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koja će biti sahranjena na gradskom groblju Bare na Palama.

Foto: AP

Telegrame saučešća, posle Nenada Stevandića, predsednika Skupštine RS, koji je to učinio u četvrtak, juče su uputili predsednik SNSD Milorad Dodik, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, članovi Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske", predsednik Socijalističke partije Petar Đokić...

Dodik je naveo da je s tugom primio vest o smrti Ljiljane Zelen Karadžić, i da će njen humanitarni rad kao lekara i u Crvenom krstu RS ostati zapamćen.

- U ovim teškim trenucima njenoj porodici i prijateljima upućujem izraze najdubljeg saučešća - naveo je predsednik SNSD.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić istakao je da je Ljiljana Zelen Karadžić svojim stručnim radom u oblasti medicine i dugogodišnjim angažmanom u Crvenom krstu RS dala značajan doprinos društvu, posebno u vremenima kada je humanost i posvećenost pomoći drugima bila od izuzetne važnosti.

Foto: AP

- Njen profesionalni i humanitarni rad ostaće upamćen kao primer zalaganja, odgovornosti i iskrene brige za ljude - navodi se u telegramu saučešća upućenom porodici Karadžić, suprugu Radovanu, kćerki Sonji i sinu Aleksandru.

Članovi Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" istakli su da je Ljiljana Zelen Karadžić bila mudar i nepokolebljiv borac za pravdu i istinu o stradanju srpskog naroda tokom tragičnog sukoba u BiH i u vremenu nakon rata.

Iz Asocijacije navode da je Ljiljana Zelen Karadžić u teškim ratnim i posleratnim danima zajedno sa članovima svoje porodice učestvovala u stvaranju i odbrani Republike Srpske.

- Sve do današnjih dana nosila je ogroman teret nepravde i pritisaka na svoju porodicu i sve je to do svog iznenadnog odlaska stoički podnosila - navodi se u telegramu saučešća porodici Karadžić.

Radovan ne bi mogao ni da stigne GORAN Petronijević, član pravnog tima Radovana Karadžića, rekao je juče da zdravstveno stanje prvog predsednika RS "uopšte nije dobro". On zbog poverljivosti takvog postupka nije moga da potvrdi da li je Tribunalu upućen zahtev za uslovni otpust Karadžića iz britanskog zatvora zbog smrti supruge.

Na pitanje koliko bi inače takav proces trajao i da li bi bilo dovoljno vremena da bi Karadžić mogao da stigne na sahranu supruge Ljiljane, Petronijević kaže da, nažalost, ne bi.

Iz Asocijacije ističu da se sa tugom i najvećim poštovanjem opraštaju od Ljiljane Zelen Karadžić, neuropsihijatra i uglednog predsednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Predsednik Socijalističke partije Petar Đokić izrazio je saučešće porodici i svima koji su je poznavali, istakavši da je uvek pokazivala brigu za srpski narod u najtežim vremenima, ostavljajući primer dostojanstva i predanosti.

- Kao supruga predsednika, nosila je teret odgovornosti sa snagom i mudrošću, pokazujući brigu za narod u najtežim vremenima i ostavljajući primer dostojanstva i predanosti. Neka njeno dostojanstvo i snaga bude trajni podsetnik na vrednosti kojima je bila posvećena - naveo je Đokić.

Ljiljana se dugo pre smrti nije pojavljivala u javnosti. Njen blizak saradnik Brano Dursun, svojevremeno i predsednik Crvenog krsta RS, živo se seća teškog vremena u kojem je ova organizacija osnivana i Ljiljaninog velikog doprinosa.

Foto: Ranko Ćuković Stojan Župljanin i Ljiljana Zelen Karadžić 2008. u Banjaluci

- U takvim uslovima, zahvaljujući njenom znanju, pregalaštvu i organizacionim sposobnostima, izgrađena je jaka i stabilna struktura Crvenog krsta RS, koji je uprkos brojnim teškoćama, stekao uslove da bude međunarodno priznato društvo:

- Imala je veliko strpljenje i sposobnost da vodi složene razgovore. Bila je potpuno posvećena razvoju organizacije koja je danas prepoznata po svom delovanju - kaže Dursun.

Sa Radovanom je delila sve, pa i struku. Oboje su specijalizirani neuropsihijatri. U braku, sklopljenom još u studentskim danima, imali su dvoje dece - kćerku Sonju i sina Aleksandra.

Tokom devedesetih, u vreme rata u BiH, postala je jedna od najprepoznatljivijih figura porodice Karadžić. Nakon što se Radovan 1996. godine, pod pritiskom Dejtonskog sporazuma i međunarodne zajednice, povukao iz javnog života, Ljiljana Zelen Karadžić ostala je u javnosti kao njegov najglasniji branilac.

Jedno od najupečatljivijih njenih istupanja bilo je 28. jula 2005. kada je u emotivnom obraćanju preko regionalnih televizija, potresena i sa suzama u očima, javno pozvala supruga da se preda Haškom tribunalu. Rekla je da je morala izabrati između lojalnosti mužu i zaštite dece i unučadi, te da porodica živi u "stalnoj atmosferi brige, bola i patnje". Da je i te kako bila u pravu kada je ukazivala na nezakonit progon porodice, dokaz je i podatak da Karadžićima nisu ni dan-danas ukinute američke sankcije, što im je mnogo otežalo posete utamničenom Radovanu, po presudi Haga.