OVO SIGURNO NISTE ZNALI! Ovaj srpski umetnik je kreirao logo Novaka Đokovića

SADA je sve otkriveno!

FOTO: Tanjug/AP

Logotip koji danas koristi najbolji teniser u istoriji i jedan od najboljih sportista sveta Novak Đoković delo je grafičkog dizajnera i ilustratora Gorana Trajkovića.

Reč je o umetniku iz Raške, o kome je s ponosom pisao tamošnji portal "Razglas.rs" koji je 2012. kao član tima u firmi Logos koja je razvila sajt osvajača 24 gren slema, ali i brojna vizuelna rešenja koja su mahom namenjena sajtu Novaka Đokovića.

- Logo je trebalo da bude što jednostavniji, kao i svi logotipi, ali da ne liči ni na jedan drugi. Morao je da bude potpuno originalan“, pojasnio je Trajković.

Saradnja sa Đokovićem, kako je rekao, počela je radom na mobilnoj aplikaciji.

- Da bismo uradili aplikaciju, morali smo prvo da napravimo logo. Sve ostalo je došlo kasnije“, naveo je grafički dizajner.

Trajković je kazao da je za početnu ideju hteo da uzme reket i lopticu ali da je ubrzo shvatio da je reket previše komplikovan motiv za čist znak.

- Onda je trebalo iz loptice izvući nešto prepoznatljivo. Izvukao sam inicijale. Mislim da je to upečatljivo i unikatno“, rekao je Trajković.

Dodaje da je bio svestan da će, zahvaljujući Đokovićevom imenu i rezultatima, svaki znak postati globalno prepoznatljiv.

- Zapravo je Novak reklama za taj logotip. Šta god da sam uradio, postalo bi poznato“, kazao je.

U okviru projekta radilo se i na video-igrici inspirisanoj teniserom, koja nikada nije objavljena.

- Igrica nije ugledala svetlost dana ne zato što nije dobra, već zato što se Novaku mnogo dopala i bio je svestan da bi deca mogla da budu previše opterećena njome. Njegov cilj je da se igraju na terenu, a ne za kompjuterom“, kazao je Trajković koji je i osnivač i selektor prve strip kolonije u ovom delu Evrope.