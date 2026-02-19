KAKVA BOMBA! Crvena zvezda potpisuje Srbina iz NBA lige
KOŠARKAŠKI zemljotres!
Crvena zvezda je na korak da potpiše Nikolu Đurišića. Srbin je dobio otkaz u redovima Atlante Hoksa što bi crveno-beli da iskoriste i potpišu domaćeg igrača u klub.
Prema pisanju "Sportala", uprava kluba sa Malog Kalemegdana, predvođena predsednikom Željkom Drčelićem, već je uspostavila prve kontakte kako bi ispitala mogućnost dolaska talentovanog krila u Beograd.
U Zvezdi smatraju da bi njegov povratak predstavljao značajno pojačanje i investiciju u budućnost.
Đurišić je član Atlante od 2024. godine, a prošlog leta potpisao je višegodišnji ugovor sa franšizom iz Džordžije. Ipak, nije dobio priliku da debituje u NBA ligi, već je minute skupljao u razvojnom timu Dži lige.
