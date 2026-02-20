MARAKANA SE TRESE! Zvezda ako prođe Lil već zna rivala u osmini finala Lige Evrope
Crvena zvezda je nadigrala Lil i zaslužila da pobedi ubedljivije od jednog gola razlike, ekipa je u novoj formaciji 3-4-2-1 ispunila skoro sve što je trener Dejan Stanković i želeo.
Nedostajalo je samo da jedna od tri velike šanse u drugom poluvremenu bude iskorišćena i da Crvena zvezda odnese dva gola prednosti što bi verovatno garantovalo već sada prolaz u narednu fazu Lige Evrope.
Ovako minimalan trijumf od 1:0 pred revanš na Marakani idućeg četvrtka, gde je ove sezone već pobeđivala francuski klub. U slučaju da Zvezda izbaci Lil već se zna sa kim će dalje uksrtiti koplja.
Naime, nova pravila u Ligi Evrope su takva da je će žreb osmine finala biti poludirigovan. Kao i posle grupne faze, vrlo bitna je pozicija na kojoj je ekipa završila na tabeli, pa u odnosu na nju može da dobije samo jednog od dva protivnika. Mesto na kome je Zvezda završila (15. pozicija), pokazalo se kao jedno od najnezgodnijih.
Već sada Crvena zvezda zna da ako prođe Lil, na žrebu koji je 27. februara od 13 časova - može da igra samo protiv Liona ili Aston vile, dve ekipe koje su bile i najbolje u grupnoj fazi Lige Evrope.
