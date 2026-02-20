MARAKANA SE TRESE! Zvezda ako prođe Lil već zna rivala u osmini finala Lige Evrope

Crvena zvezda je nadigrala Lil i zaslužila da pobedi ubedljivije od jednog gola razlike, ekipa je u novoj formaciji 3-4-2-1 ispunila skoro sve što je trener Dejan Stanković i želeo.

FOTO: Tanjug/AP

Nedostajalo je samo da jedna od tri velike šanse u drugom poluvremenu bude iskorišćena i da Crvena zvezda odnese dva gola prednosti što bi verovatno garantovalo već sada prolaz u narednu fazu Lige Evrope.

Ovako minimalan trijumf od 1:0 pred revanš na Marakani idućeg četvrtka, gde je ove sezone već pobeđivala francuski klub. U slučaju da Zvezda izbaci Lil već se zna sa kim će dalje uksrtiti koplja.

Naime, nova pravila u Ligi Evrope su takva da je će žreb osmine finala biti poludirigovan. Kao i posle grupne faze, vrlo bitna je pozicija na kojoj je ekipa završila na tabeli, pa u odnosu na nju može da dobije samo jednog od dva protivnika. Mesto na kome je Zvezda završila (15. pozicija), pokazalo se kao jedno od najnezgodnijih.

FOTO: Profimedia

Već sada Crvena zvezda zna da ako prođe Lil, na žrebu koji je 27. februara od 13 časova - može da igra samo protiv Liona ili Aston vile, dve ekipe koje su bile i najbolje u grupnoj fazi Lige Evrope.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu