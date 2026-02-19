ŠOK ZA ŠOKOM! Dejan Stanković presekao i iznenadio celu Srbiju
Fudbaleri Crvene zvezde će se u četvrtak (21.00) sastati sa Lilom, na stadionu "Pjer Moroa“, u prvoj ukakmici dvomeča u nokaut fazi Lige Evrope.
Nakon odličnog prvog dela Lige Evrope i izborenog proleća u drugom po kvalitetu takmičenju na Starom kontinentu, došao je red i na start druge faze.
Teških sedam dana očekuju Crvenu zvezdu. Lil, Partizan, pa ponovo Lil. Najizazovniji period sezone i ispit koji Dejan Stanković želi da položi.
Sam sebi je to zacrtalo. Videlo se tokom najave utakmice na "Pjer Moroa" stadionu. Iz očiju i reči mu se moglo dokučiti da će demonstrirati razne varijacije, testirati i sebe i momke koje trenira.
Stoga su očekivanja da će poprilično rotirati u narednih nedelju dana počevši od ovog četvrtka. Crvena zvezda će izaći u novoj formaciji za aktuelnu sezonu, ali sa varijacijama koje Dejan Stanković nije koristio ove sezone.
Ideja koje se može naslutiti jeste da će igrati sa trojicom pozadi i utisak je da će želeti da mu leva strana terena bude nešto brža. Strahinja Eraković ume da povuče loptu i pošalje kvalitetne pasove, pa bi zajedno sa Nairom Tiknizjanom trebalo da čini tandem koji će pokretati akcije s te strane. U odsustvu Timija Elšnika, Tomas Hendel će dobiti priliku pokraj Radeta Krunića. Njemu je preko potrebna šansa u ovakvim mečevima i moraće da se "razmaše".
Vladimir Lučić, baš kao i u Malmeu, kreće na desnoj strani, dok je novo pojačanje Džej Enem predodređen za desno. U špicu će pre Marka Arnautovića koji žarko želi da igra od prvog minuta u derbiju, biti Bruno Duarte.
Sastav Crvene zvezde za Lil:
Mateus - Učena, Rodrigao, Eraković - Seol, Hendel, Krunić, Tiknizjan - Lučić, Enem, Duarte
Preporučujemo
IZNENAĐENjE NA MARAKANI! Dejan Stanković povukao neočekivan potez pred Lil
18. 02. 2026. u 08:52
RASULO U LILU! Zvezda ima ogromnu šansu
18. 02. 2026. u 10:19
KATASTROFA! Crvena zvezda protiv Lila i Partizana bez jednog od najboljih igrača?
18. 02. 2026. u 13:05
LIL U PROBLEMU, ZVEZDA U NALETU: Počinje dvoboj za osminu finala Lige Evrope!
LIL i Crvena zvezda u četvrtak započinju plej-of bitku za plasman u osminu finala Lige Evrope, a prvi čin igra se na "Pjer Moroa" stadionu od 21.00. Francuzi su ligašku fazu završili na 18. mestu, dok je srpski šampion bio 15, sa dva boda više, tako da nas očekuje veoma izjednačen dvomeč.
19. 02. 2026. u 07:30
NOVAK ĐOKOVIĆ SE NALjUTIO: Povukao ovaj potez
POSLE popraza u finalu Australijan opena, a onda i odlaska sa suprugom Jelenom na Zimske olimpijske igre u Italiju Novak Đoković je ozbiljno tenis stavio u drugi plan. Ali, sada se "belom sportu" vraća.
18. 02. 2026. u 20:26
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)