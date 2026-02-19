ŠOK ZA ŠOKOM! Dejan Stanković presekao i iznenadio celu Srbiju

Fudbaleri Crvene zvezde će se u četvrtak (21.00) sastati sa Lilom, na stadionu "Pjer Moroa“, u prvoj ukakmici dvomeča u nokaut fazi Lige Evrope.

FOTO: FK Crvena zvezda

Nakon odličnog prvog dela Lige Evrope i izborenog proleća u drugom po kvalitetu takmičenju na Starom kontinentu, došao je red i na start druge faze.

Teških sedam dana očekuju Crvenu zvezdu. Lil, Partizan, pa ponovo Lil. Najizazovniji period sezone i ispit koji Dejan Stanković želi da položi.

Sam sebi je to zacrtalo. Videlo se tokom najave utakmice na "Pjer Moroa" stadionu. Iz očiju i reči mu se moglo dokučiti da će demonstrirati razne varijacije, testirati i sebe i momke koje trenira.

Stoga su očekivanja da će poprilično rotirati u narednih nedelju dana počevši od ovog četvrtka. Crvena zvezda će izaći u novoj formaciji za aktuelnu sezonu, ali sa varijacijama koje Dejan Stanković nije koristio ove sezone.

Ideja koje se može naslutiti jeste da će igrati sa trojicom pozadi i utisak je da će želeti da mu leva strana terena bude nešto brža. Strahinja Eraković ume da povuče loptu i pošalje kvalitetne pasove, pa bi zajedno sa Nairom Tiknizjanom trebalo da čini tandem koji će pokretati akcije s te strane. U odsustvu Timija Elšnika, Tomas Hendel će dobiti priliku pokraj Radeta Krunića. Njemu je preko potrebna šansa u ovakvim mečevima i moraće da se "razmaše".

Vladimir Lučić, baš kao i u Malmeu, kreće na desnoj strani, dok je novo pojačanje Džej Enem predodređen za desno. U špicu će pre Marka Arnautovića koji žarko želi da igra od prvog minuta u derbiju, biti Bruno Duarte.

Sastav Crvene zvezde za Lil:

Mateus - Učena, Rodrigao, Eraković - Seol, Hendel, Krunić, Tiknizjan - Lučić, Enem, Duarte