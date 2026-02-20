JEZIVA TRAGEDIJA! Italijanski fudbaler pronađen mrtav
ŠOK u svet sporta!
Bivši italijanski fudbaler Kristijan Džidaji, 38 godina, pronađen je mrtav pod misterioznim okolnostima nakon što je ranije tog dana prijavljen kao nestao.
Jidayi je tokom karijere igrao 11 godina kao profesionalac, uključujući i kratak boravak u Serie A sa klubom Novara u sezoni 2011/12. Tokom karijere nastupao je i za Cesenu, Pro Patriu i Forlì, gde je proveo veći deo svog fudbalskog života.
Nakon što se povukao iz aktivnog igranja 2017. godine, radio je kao trener, uključujući i kratko kao pomoćni trener u San Marino Calcio. Kasnije je ušao u policiju u Ravenni, nakon položenog ispita u julu 2025. godine.
Policija ga je tražila nakon što nije došao na posao, a članovi porodice su prijavili nestanak. Njegovo telo je pronađeno u borovoj šumi u Lido Adrianu blizu Ravenne kasno tog istog dana, koristeći praćenje njegovog mobilnog telefona.
Uzrok smrti još nije objavljen dok policija nastavlja istragu.
Uskoro opširnije
