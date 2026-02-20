UDAR NA TEMELJE SRPSKOG IDENTITETA: Kako je mržnja blokadera pokušala da ponizi dva veka Matice srpske

SKANDALOZNI napadi na crkvene velikodostojnike i uvrede upućene akademicima ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu nisu bili samo čin političkog primitivizma demonstranata, već direktan udar na najstariju i najznačajniju književnu, kulturnu i naučnu instituciju našeg naroda.

Foto: Printscreen/X

U trenutku kada je Matica srpska dostojanstveno obeležavala dva veka svog postojanja, senku na veliki jubilej pokušala je da baci grupa onih koji, očigledno, ne poštuju ni državu, ni Crkvu.

„Špalir mržnje”

Umesto svečarske atmosfere, kakvu zaslužuje institucija koja je preživela ratove, smene imperija i ideološke progone, Novi Sad je u ponedeljak, 16. februara, bio poprište mučnih scena. Grupa blokadera postavila je „špalir mržnje” kroz koji su morali da prođu svi gosti svečane akademije povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske.

Najveći bes javnosti izazvali su brutalni napadi na sveštena lica i visoke dostojanstvenike Srpske pravoslavne crkve. Kako su preneli mediji, na meti se našao i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, kome su upućivani najprizemniji zvižduci i uvrede, a koji je, prema svedočenjima, jedva izbegao fizički linč. Ovaj brutalni nasrtaj na jedno duhovno lice ne predstavlja samo incident, već simbol dubokog nepoštovanja prema tradiciji koju Matica srpska i Srpska pravoslavna crkva zajedno čuvaju i neguju.

„Pale su maske”

Državni vrh Srbije jednoglasno je osudio nedopustivo ponašanje demonstranata, ističući da je primarni cilj incidenta bio ponižavanje same države i njenih simbola.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su u Novom Sadu „pale maske” i da je postalo jasno da blokaderi napadaju same temelje države – njene institucije i Crkvu.

- Napali su Maticu srpsku; da nam nije bilo nje, pitanje je kako bi naš narodni pokret uopšte postojao. Ovo je direktan napad na ono što mi jesmo - naglasio je predsednik Vučić u svom obraćanju.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je da događaji ispred SNP-a predstavljaju tačku preko koje se ne sme preći.

- Strašno je i nedopustivo da nekome postane normalno da patrijarh i mitropolit ne mogu slobodno da prođu, a da ih neko ne vređa ili fizički ugrožava - rekla je Brnabićeva, naglasivši da demonstranti nisu napali Aleksandra Vučića niti Srpsku naprednu stranku, već samu Srbiju. - Ovo nije politička borba, već borba protiv svega što naša zemlja predstavlja. - Vi napadate Maticu srpsku na njen 200. rođendan!

FOTO: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Aleksandra Vučića, incidente je nazvao „kulminacijom mržnje” i pokušajem da se srpske institucije „proteraju” iz Novog Sada.

Ministar kulture Nikola Selaković dodao je da je ponižavanje mitropolita Joanikija „žalostan momenat” i smišljen pokušaj da se veliki nacionalni jubilej „zagadi” dnevnom politikom i primitivizmom.

Reči poglavara SPC i predsednika Matice srpske

Povodom nemilih scena u Novom Sadu, oglasio se i Njegova Svetost patrijarh srpski Porfirije, koji je sa dubokim žaljenjem osudio pokušaje unošenja razdora među narod u ovako svečanom trenutku. Patrijarh je naglasio da je nedopustivo da se verski poglavari i institucije kulture koriste kao meta političkih obračuna.

— Crkva nije stranačka institucija, već duhovni stožer svih vernika — poručio je patrijarh Porfirije, ukazavši na neraskidivu vezu Srpske pravoslavne crkve i Matice srpske u očuvanju nacionalnog identiteta. On je pozvao na smirivanje tenzija, ističući da su mir i međusobno poštovanje jedini put, te da ovakvi incidenti nanose nesagledivu štetu ugledu grada koji s ponosom nosi titulu „Srpske Atine”.

FOTO: SPC

Predsednik Matice srpske Dragan Stanić poručio je sa svečane govornice da ova ustanova već puna dva veka „hrabro, promišljeno i mudro prolazi kroz iskušenja” zahvaljujući svojoj unutrašnjoj stabilnosti. On je i ranije, u otvorenom pismu, naglasio da blokade ne rešavaju krize, već ih samo dodatno produbljuju, pozivajući na civilizovan dijalog i nepokolebljivo očuvanje akademskog dostojanstva.

Poruka budućnosti: Dostojanstvo iznad primitivizma

Uprkos pokušajima da se dva veka postojanja „srpskog kulturnog i duhovnog istočnika” uprlja političkim prepucavanjima, Matica srpska ostaje neuništiva.

OD PEŠTE DO „SRPSKE ATINE” Matica srpska nije samo institucija, već istinski simbol opstanka našeg naroda. Osnovana je 1826. godine u Pešti, u vreme kada je Srbima, rasutim između dve carevine, bio nasušno potreban kulturni centar koji će objediniti njihovu duhovnost i pismenost. Inicijator i prvi predsednik bio je Jovan Hadžić, a ključnu ulogu u njenom uzdizanju odigrao je veliki dobrotvor Sava Tekelija. Godine 1864. Matica se seli u Novi Sad, čime ovaj grad i zvanično postaje „Srpska Atina”. Danas ova „košnica” predstavlja najstarije književno, naučno i kulturno društvo kod Srba koje bez prekida radi već dva veka. Kroz svoju dugu istoriju, Matica srpska se potvrdila kao: Čuvar jezika - Od prvih brojeva „Letopisa” do savremenog Pravopisa i Rečnika, ona je ostala vrhovni autoritet za srpski književni jezik. Naučni centar - Preko svojih sedam odeljenja, Matica danas okuplja stotine najistaknutijih naučnika na kapitalnim nacionalnim projektima poput „Srpske enciklopedije”. Svetionik zadužbinarstva - Zahvaljujući plemenitim dobrotvorima, Matica danas poseduje Biblioteku sa preko četiri miliona knjiga i nebrojenim rukopisima od neprocenjivog značaja.

Pokušaji blaćenja njenih gostiju i tradicije samo su ogolili moralnu krizu i dekadenciju onih koji su se drznuli da udare na našu najstariju instituciju. Novi Sad — Srpska Atina, ostaje nepokolebljivi centar srpske kulture i duhovnosti, a Matica srpska njena najčvršća tvrđava, imuna na sve ulične pritiske i prolazne ideologije mržnje.

