HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Zbog Crvene zvezde trese se "Lijepa njihova"
FUDBALERI Crvene zvezde u četvrtak veče savladali su Lil sa 1:0 (1:0) u Francuskoj i tako napravila veliki korak ka plasmanu u osminu finala drugog po važnosti evropskog takmičenja.
Trijumf sam po sebi nije doneo ekipi iz Beograda novčanu nagradu, jer se obračun pravi tek nakon završetka ove faze takmičenja, ali je pobeda vrlo značajna za kompletan srpski fudbal.
Na listi nacionalnih UEFA koeficijenata Srbija je od noćas napredovala za jedno mesto i sada zauzima 23. mesto na tabeli. Prema najnovijem ažuriranju, dodato je još 0.500 poena na konto našeg koeficijenta, pa je srpsko prvenstvo preteklo rumunsko.
Prema najnovijem preseku, Srbija ima 25.750 bodova i nalazi se na 23. mestu, a iza je ostala Rumunija sa 25.250. Izvesno je da će naša zemlja ostati sigurna na ovoj poziciji i da će do kraja sezone moći samo da napreduje, a to zavisi od rezultata Crvene zvezde u Ligi Evrope.
Iza Srbije na lestvici su Ukrajina, Slovenija, Azerbejdžan, Rusija, dok su ispred Mađarska i Hrvatska. S obzirom na poslednja dešavanja, postoji šansa da zahvaljujući igrama crveno-belih Srbija na ovoj listi pretekne i Mađare. A ni Hrvatima nikako nije dobro. S obzirom da je Dinamo Zagreb praktično već eliminisan od Genka nakon poraza u prvom meču od 3:1 u prestonici Hrvatske. Ruku na srce imaju Rijeku još u igri jer je savladala Omoniju u Ligi konferencija, ali i pored toga komšije se i te kako plaše Zvezde koja po prikazanoj igri u Francuskoj može daleko da dogura u Evropi.
