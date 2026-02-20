"UKALJALI SMO OBRAZ"! Crvena zvezda izazvala totalni haos u Francuskoj

Lil i FK Crvena zvezda odigrali su prvi meč šesnaestine finala Lige Evrope, a sve je okončano nemilim scenama.

Podsetimo, Crvena zvezda je pobedila Lil posle impresivne partije, a onda... Navijači Lila su na svojoj tribini upalili desetine baklji - i gađali svoje "ljubimce". Nezadovoljni i zbog krize rezultata, i zbog ovog poraza, gađanjem fudbalera pirotehničkim sredstvima iskazali su svoj bes.

Iskusni francuski stručnjak Bruno Ženesio preuzeo je punu odgovornost za poraz.

- Ovo nije samo razočaranje, već sramota pred našim navijačima i pred nama samima. Ukaljali smo obraz. Što se tiče reakcije publike – nju prihvatam, to je normalno. Pobedili smo samo jednom u deset utakmica ove godine. Ekipa se borila, ali ništa nismo napravili. Ja sam prvi odgovoran za ono što se dešava na terenu jer ja biram igrače. Reakcija navijača je logična.

Strateg Lila bio je samokritičan, naglasivši da je njegov tim bio daleko ispod potrebnog nivoa za takmičenje kao što je Liga Evrope.

- Poraz je sastavni deo fudbala na visokom nivou, ali u Ligi Evrope su vam potrebne posebne karakteristike da biste pobedili. Možemo tražiti razne razloge, ali ja preuzimam odgovornost. U sportu možete biti i dobri i loši, to razumeju svi koji su ikada igrali fudbal. Međutim, mi smo večeras bili na nuli - dodao je on.

Ženesio veruje da je ključ za izlazak iz krize u ozbiljnom razgovoru unutar tima, sa fokusom na promenu mentaliteta.

- Moramo se brzo podići. Moj posao je da rešim ovu situaciju. Potrebna nam je ozbiljna diskusija kako bismo shvatili šta treba da menjamo – ne samo u igri, već pre svega u mentalitetu. Bili smo daleko ispod nivoa koji se od nas očekuje.

Posebno ga brinu određena ponašanja igrača koja je primetio tokom utakmice.

- Biću iskren kao i uvek: prvi put sam imao neki čudan osećaj. Večeras sam video oblike ponašanja koji ne priliče ekipi na ovom nivou takmičenja. Veoma sam zabrinut zbog nekih stvari koje sam primetio.

Na pitanje o svojoj budućnosti u klubu, Ženesio je ostao uzdržan.

- Neću odgovarati na sva pitanja o svom statusu. Ja sam trener, imam iskustva i prolazio sam kroz periode koji su nekad bili bolji, a nekad lošiji. Početak godine je loš, ja se lično osećam dobro, ali neću ja odlučivati o tome šta će biti sa mojom karijerom - zaključio je Ženesio.

