AMERI, SRAM VAS BILO! Cela hala vređala Nikolu Jokića i to zbog čega (VIDEO)
Košarkaši Denvera izgubili su danas na gostujućem terenu u Inglvudu od Los Anđeles Klipersa 114:115, u svojoj prvoj utakmici Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) nakon pauze zbog održavanja ol-star vikenda.
Najefikasniji u ekipi Denvera bio je srpski centar Nikola Jokić sa 22 poena (9/22 šut iz igre), uz 17 skokova i šest asistencija.
Meč je obeležilo mnogo prekida, kao i tenzija, nariočito ona u drugom minutu poslednje četvrtine kada je Jonas Valančijunas fauliran. Došlo je do borbe za loptu sa Janikom Konanom Niderhauzerom. A onda... Benedikt Maturin je iznenada odgurnuo litvanskog gorostasa, kome je u tom momentu prekipelo.
Usledila je gužva i sukob Valančijunasa sa igračima Klipersa. Uletele su i sudije koje su se bacile na košarkaša i zadržale ga da ne eskalira u veliku tuču. Srećom, bilo je i pribranih pa se sve smirilo posle nekoliko trenutaka.
Međutim, nije to jedini detalj koji je bacio mrlju na trijumf Klipersa. Naime, navijači domaćeg tima su horski vređali Nikolu Jokića. Bilo je to na dva minuta do kraja utakmice, kada je Srbin stao na liniju za slobodna bacanja:
Dok je Jokić izvodio slobodna bacanja, sa tribina se čulo skandiranje: "Flopper"". U najslobodnijem prevodu, to je simulant, glumac, odnosno igrač koji "folira" da je fauliran. Sve češće na ovaj način u NBA ligi nazivaju Jokića, iako i dalje izvodi mizeran broj slobodnih bacanja, u odnosu na batine koje dobija.
Konkretno u ovom slučaju, faul je dobio kod svog koša, nakon uhvaćenog skoka i pokušaja da trči kontru, kada ga je Kolins jako udario po rukama i izbio mu loptu, gde zaista nema ništa sporno i jasno je da se radi o faulu.
Nikola Jokić je na ovoj utakmici inače izveo samo sedam slobodnih bacanja, što još jednom pokazuje da ni blizu nije zaštićen kao ostale NBA zvezde.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
