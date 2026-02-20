ZVEZDA OVO NIKAD NIJE URADILA! Oglasio se Zvezdan Terzić nakon istorijske pobede šampiona Srbije

KAKAV podvig!

FOTO: M. Vukadinović

Crvena zvezda je prvi put u istoriji pobedila jedan francuski klub u gostima. Lil je pao 1:0 i otvorena su vrata osmine finala Lige Evrope.

Generalni direktor šampiona Srbije Zvezdan Terzić oduševljen partijom ekipe.

- Velika pobeda! Još jedna u nizu! Pobediti Lil u Francuskoj, ekipu iz jedne od najjačih liga Evrope je dokaz da sve ove pobede do sada nisu bile slučajnost. Sve je ovo rezultat jednog vizionarskog, stručnog i odgovornog dugogodišnjeg rada u Crvenoj zvezdi. Zvezda iz sezone u sezonu raste kao klub. Ovo večeras je istorijski rezultat za naš klub i za srpski fudbal. Prvi put u našoj istoriji smo pobedili neki francuski klub na njihovom terenu u regularnom toku utakmice - rekao je Terzić i dodao:

- Crvena zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, sada ide da pobeđuje.

Mogla je Zvezda i ubedljivije da pobedi Lil.

- Posebno sam ponosan na način na koji su igrači odigrali utakmicu. Nismo se branili, nismo čekali šansu, nametnuli smo ritam, diktirali tempo i igrali sa samopouzdanjem koje krasi velike ekipe. To je odraz rada našeg stručnog štaba i vere koju svi u klubu imamo u ovaj tim. Velike čestitke za Dekija i njegov stručni štab, velike čestitke za sve naše igrače koji su večeras dokazali da imaju potencijal za velike evropske rezultate.

Iako crveno-beli imaju povoljan rezultat iz Francuske (1:0) preostaje i revanš na Marakani za sedam dana.

- Ovo je tek prvo poluvreme. Ništa još nije završeno. Zato pozivam sve naše navijače, iz Srbije i regiona, da sledećeg četvrtka dođu u što većem broju, napune Marakanu i pomognu našim igračima da pobedom protiv Francuza ispišemo novu stranicu Zvezdine istorije - podvukao je Terzić.