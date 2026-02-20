Ručak dana

PILAV OD KUSKUSA SA POVRĆEM: Brz recept koji uvek uspeva

Milena Tomasevic

20. 02. 2026. u 08:00

Danas vam donosimo recept koji će osvojiti sve ljubitelje jednostavnih i mirisnih jela! Savršena kombinacija povrća, kuskusa i pažljivo odabranih začina stvara obrok koji je lagan, a zasitan.

ПИЛАВ ОД КУСКУСА СА ПОВРЋЕМ: Брз рецепт који увек успева

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 7–8 pečuraka
  • 1 šargarepa
  • 1 paprika
  • 1 šolja graška
  • 1 šolja kuskusa
  • 2 šolje vruće vode
  • 2 kašike bujona
  • so po ukusu
  • ½ kašičice crnog bibera
  • 1 kašičica pahuljica crvene paprike
  • ½ kašičice kurkume
  • maslinovo ulje
  • 1 kašika putera
  • prstohvat mirođije

Priprema:

U šerpu sipajte malo maslinovog ulja, dodajte seckane pečurke, šargarepu i papriku i počnite da dinstate. Kada povrće omekša, dodajte grašak, puter, kuskus, začine, bujon i so. Prelijte sa 2 šolje vruće vode i dobro promešajte. Kuvajte na laganoj vatri dok kuskus ne upije svu tečnost. Nakon kuvanja pospite mirođijom i lagano promešajte. Poslužite toplo kao prilog uz piletinu ili meso, ili kao lagan samostalan obrok. 

Prijatno! 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠAMAR TRAMPU OD BLISKOG SAVEZNIKA Tražio korišćenje baze za napad na Iran, stigao negativan odgovor: Mogli bi da udare i na vas!

"ŠAMAR" TRAMPU OD BLISKOG SAVEZNIKA Tražio korišćenje baze za napad na Iran, stigao negativan odgovor: "Mogli bi da udare i na vas!"