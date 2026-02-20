PILAV OD KUSKUSA SA POVRĆEM: Brz recept koji uvek uspeva
Danas vam donosimo recept koji će osvojiti sve ljubitelje jednostavnih i mirisnih jela! Savršena kombinacija povrća, kuskusa i pažljivo odabranih začina stvara obrok koji je lagan, a zasitan.
Sastojci:
- 7–8 pečuraka
- 1 šargarepa
- 1 paprika
- 1 šolja graška
- 1 šolja kuskusa
- 2 šolje vruće vode
- 2 kašike bujona
- so po ukusu
- ½ kašičice crnog bibera
- 1 kašičica pahuljica crvene paprike
- ½ kašičice kurkume
- maslinovo ulje
- 1 kašika putera
- prstohvat mirođije
Priprema:
U šerpu sipajte malo maslinovog ulja, dodajte seckane pečurke, šargarepu i papriku i počnite da dinstate. Kada povrće omekša, dodajte grašak, puter, kuskus, začine, bujon i so. Prelijte sa 2 šolje vruće vode i dobro promešajte. Kuvajte na laganoj vatri dok kuskus ne upije svu tečnost. Nakon kuvanja pospite mirođijom i lagano promešajte. Poslužite toplo kao prilog uz piletinu ili meso, ili kao lagan samostalan obrok.
Prijatno!
