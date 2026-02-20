PILAV OD KUSKUSA SA POVRĆEM: Brz recept koji uvek uspeva

Danas vam donosimo recept koji će osvojiti sve ljubitelje jednostavnih i mirisnih jela! Savršena kombinacija povrća, kuskusa i pažljivo odabranih začina stvara obrok koji je lagan, a zasitan.

FOTO: Novosti

Sastojci:

7–8 pečuraka

1 šargarepa

1 paprika

1 šolja graška

1 šolja kuskusa

2 šolje vruće vode

2 kašike bujona

so po ukusu

½ kašičice crnog bibera

1 kašičica pahuljica crvene paprike

½ kašičice kurkume

maslinovo ulje

1 kašika putera

prstohvat mirođije

Priprema:

U šerpu sipajte malo maslinovog ulja, dodajte seckane pečurke, šargarepu i papriku i počnite da dinstate. Kada povrće omekša, dodajte grašak, puter, kuskus, začine, bujon i so. Prelijte sa 2 šolje vruće vode i dobro promešajte. Kuvajte na laganoj vatri dok kuskus ne upije svu tečnost. Nakon kuvanja pospite mirođijom i lagano promešajte. Poslužite toplo kao prilog uz piletinu ili meso, ili kao lagan samostalan obrok.

Prijatno!