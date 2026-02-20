CELA SRBIJA BRUJI O POTEZU TRENERA ZVEZDE! Evo šta je Dejan Stanković uradio u svlačionici srpskog tima (VIDEO)
Bravo Zvezdo! Jedno veliko bravo za predstavu u Lilu. Još jednu u nizu fantastičnih partija odigrali su crveno-beli i nastavili svoju evropsku odiseju.
Mnogi su sumnjali u izbor Dejana Stankovića, ali je on sinoć dokazao da je strateg za velike stvar. Crveno-beli su trijumfom protiv Lila - 1:0 došli na korak od plasmana u osminu finala.
A posle meča, trener Zvezde Dejan Stanković je ušao u svlačionice, usledio je duboki naklon fudbalerima i kratak govor:
- Bravo, čestitam svima. Ja sam zaista ponosan - rekao je Stanković.
Podsećanja radi, pobednik dvomeča će u osmini finala ili na Aston Vilu ili na Lion. Revanš meč je na programu sledećeg četvrtka, a pre toga Zvezdu već u nedelju čeka "večiti derbi", od 17 časova.
