"DA SE RADUJU PENZIONERI I SVI NAŠI GRAĐANI" Vučić: Imamo za preko pet milijardi, oko 50 miliona evra, veće prihode nego što smo očekivali

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraćajući se iz Nju Delhija rekao je da je ovo drugi mesec za redom da imamo bolje prihode nego što je planirano.

Foto: Printskrin/TV Pink

U februaru u prvoj polovini, kada ide najveće prikupljanje PDV, akciza, carina, poreza na dobit, imamo za preko pet milijardi, oko 50 miliona evra, veće prihode nego što smo očekivali. Baš sam srećan, posebno sam srećan zbog značajno većeg domaćeg PDV.

Ovo je drugi mesec za redom da imamo bolje prihode nego što smo planirali i samo da se tako nastavi. Onda da se raduju penzioneri i svi naši građani. Biće dobrih vesti za neki mesec - rekao je predsednik.