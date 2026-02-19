"MORAMO ODMAH DA UĐEMO U VOZ I TAKMIČIMO SE" Vučić: Imamo jedan od najmodernijih Data centara - do kraja godine tri superkomjutera

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je, tokom obraćanja iz Nju Delhija, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji, da u Srbiji moramo da gradimo infrastrukturu za veću upotrebu AI, kao i da menjamo sistem obrazovanja.

- Mnogo je mladih Indijaca dolazilo na naš štand i objašnjavali smo im šta je to što imamo, šta je to što nudimo u našoj zemlji. Moramo da nastavimo da gradimo infrastrukturu jer veštačka inteligencija zahteva kompjutere, kompjuteri električnu energiju. Moraćemo da se bavimo promenama u načinu obrazovanja. Moraćemo da se bavimo i većim ulaganjem u one delove i privrede i obrazovanja, ako hoćete i naše kulture, ali i naše vojske u kojima će primeri veštačke inteligencije da dođu posebno do izražaja. Ovde ste mogli da vidite na francuskom štandu kako se 15 puta brže donose odluke koji cilj treba da pogode, nego što bi se inače danas konvencionalno donosilo. Da vidimo kako da zaštitimo decu, važno je da jedan dečiji život sačuvamo - kazao je predsednik.

- Ostaje da se vidim sa predsednicom Indije - naveo je Vučić.

- Svi znamo, to je ogroman problem, ona ko ostane za ovim izgubiće suverenost, nezavisnost. To su problemi sa kojima se suočavamo. Potrebni su nam data centri, obezbeđivanje elektične energije... Ovde moramo odmah da uđemo u voz i takmičimo se sa svima. Da dobro razumemo šta je to što se u svetu dešava - rekao je predsednik.

Ističe da je Indijcima glavna tema veštačka inteligencija.

Na navode opozicionih medija u Srbiji, ali i medija u regionu, da nije znao šta je veštačka inetligencija, Vučić kaže:

- Ja i danas ne znam ili znam veoma malo, trudim se da učim brzo, ali za mene nije sramota. Ne znam je strana reč u našem jeziku. Ja se trudim da ne budem takav - to ne znam, ali znam da za razliku od tih koji se ismevaju u regionu, zemlja u kojoj sam ja predsednik zahvaljujući mojoj odluci ima jedan od najmodernijih Data centara u celoj jugoistočnoj Evropi, imaće do kraja godine tri superkomjutera. Oni nemaju pojma ni šta je superkompjuter, a svetlosnim godinama se daleko od izgradnje i tri puta manjeg Data centra. Toliko o tome ko zna a ko ne zna. Ja ne znam da čitam podatke sa skenere i magnetne rezonance, ali sam učestvovao u izgradnji najmodernijih kliničkih centara. Ne umem da gradim pruge, ali sam obezbedio novac i da se pronađe rešenje da se izgrade najbrže pruge u našem regionu. Ne znam da zidam, ali sam izgradio grad u gradu, zajedno sa drugim ljudima, poput Beograda na vodi. Tim koji mene ismevaju, a od komjutera još koriste komodor 64 i spektrum. Srbija je otišla daleko ispred njih, zahvaljujući onom koji ne zna, a oni koji znaju zaostaju za našom zemljom. Trudim se da saznam i naučim, to sam od Šimona Peresa na vreme prihvatio. Mi stariji moramo da učimo svakog dana kao što mlađi moraju da rade svakog dana, da bismo mogli da budemo uspešno društvo - naveo je.

Na navode da je u Indiju "došao kao trgovački putnik po ugovore za SNS", kaže:

- Niko ovde nikakve stranke nije pominjao, ovde radim posao za svoju zemlju i narod. Ako t o misle naši politički protivnici, to je ok, samo dok ne tuku. Najviše vole da odu u Njujork i da gledaju betonske zgrade i da uživaju, ali ne bi da se vrate u selo, 20 kilometara od Beograda za živu glavu. Bili su protiv mostova, Beograda na vodi, Generalštaba, tunela, autoputeva, pruga, vozova... Nema protiv čega nisu bili. Sada su protiv akvarijuma, Prirodnjačkog muzeja. Sve ono što imaju veliki gradovi, metropole, oni su protiv toga. Ne znaju ljudi šta će sa sobom, postoji jedna kasta ljudi koja želi da sruši svaki uspeh. Zato što ne mogu da podnesu da neko drugi uspeva da izgradi sve što su oni mislili da njima pripada, a ne onima koji su ih pobedili i koji uspešno rade. Mislim da ljudi sve vide. Rušili su sve srpske institucije, praznike, na kraju krenuli su da ruše i SPC.

O Moki Slavniću

O navodima da Moka Slavnić koristi svaku priliku da se dodvorava Vučiću, predsednik kaže:

- On je čovek poznat kao neko bez dlake na jeziku, kao fajter, kao borac. Jesu li oni preimetili, sportista je mnogo više na strani razuma nego na strani rušenja, samo što oni to ne žele da vide. Teško im je da to prihvate. Moka Slavnić je legenda, a ti koji ga kritikuju nisu mu ni do članaka. Hvala legendi na lepim rečima. Naše je da se trudimo da naučimo što više - kazao je Vučić.

"Biće dobrih vesti za neki mesec"

- U februaru u prvoj polovini, kada ide najveće prikupljanje PDV, akciza, carina, poreza na dobit, imamo za preko pet milijardi, oko 50 miliona evra, veće prihode nego što smo očekivali. Baš sam srećan, posebno sam srećan zbog značajno većeg domaćeg PDV. Ovo je drugi mesec za redom da imamo bolje prihode nego što smo planirali i samo da se tako nastavi. Onda da se raduju penzioneri i svi naši građani. Biće dobrih vesti za neki mesec - rekao je predsednik.